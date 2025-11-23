Navdušenje množice gledalcev v Neaplju se je hitro spremenilo v grozo, ko je v cirkusu Imperial Royal življenje izgubil 26-letni akrobat.

Trije motoristi so v enem največjih in najstarejših potujočih cirkusov v Evropi izvajali akrobacije, ko je enemu izmed njih motor zdrsnil, druga dva pa trčenja nista uspela preprečiti.

Do nesreče je prišlo v petek zvečer v Neaplju, medtem ko so motoristi krožili znotraj velike kovinske krogle med točko »Globusa smrti«. Predstava je potekala v temi, vidne so bile le LED-lučke na kostumih trojice motoristov.

Trčenja ni bilo mogoče preprečiti

Čilski akrobat (26) je izgubil nadzor nad motorjem in nenadoma padel v središče kovinske konstrukcije. Druga dva motorista, 43-letni Mehičan in 43-letni Kolumbijec, sta ga poskušala obvoziti, vendar je bil prostor premajhen, zato trčenja ni bilo mogoče preprečiti, navaja Wanted in Rome.

26-letnik iz Čila je v nesreči umrl, mehiškega akrobata pa so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Kolumbijski motorist ni utrpel hujših poškodb. Policija trenutno zbira posnetke gledalcev iz dvorane, opravila pa je tudi pogovore s pričami.