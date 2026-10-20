Ne boste verjeli, kaj je tovornjakar počel s truplom ženske! Zalotil ga je njen žalujoči sin (FOTO)

Sodišče v mestu Hull v Veliki Britaniji je na 16 mesecev zaporne kazni obsodilo 62-letnega nekdanjega voznika tovornjaka Stephena Sellarsa, ki je priznal spolno oskrunitev trupla 60-letne ženske. Zločin se je zgodil na njenem domu tik po tem, ko je po kratki in težki bolezni izgubila boj z rakom.

Svojci so pokojnici po smrti želeli zagotoviti dostojanstvo, jo v dnevni sobi prekrili z odejo ter poklicali pogrebno službo. Ko sta se sin in še en sorodnik vrnila v hišo, sta opazila, da so vrtna vrata zapahnjena, zavese v prostoru pa zagrnjene. V hiši sta Sellarsa, ki je vedel za njeno smrt, zalotila pri gnusnem dejanju. Ko so ga postavili pred dejstvo, je Sellars dejal: »Oprostite. Zaslužim si, da me nekdo pretepe.« Kasneje je priznal, da je bilo njegovo ravnanje sprevrženo in da je prekoračil mejo, ki je ne bi smel nikoli prestopiti. Za dejanje je krivil vpliv mamil in zatrjeval, da ne ve, kaj ga je obsedlo.

Sin pokojnice je v izjavi za sodišče opisal globoko travmo, ki jo je doživel ob prizoru: »Občutek je bil, kot da so mamo grobo oskrunili. Glava se mi je povsem izpraznila. Ta dogodek je imel name ogromen vpliv.« Dodal je še, da ni besed, s katerimi bi storilec lahko upravičil svoje dejanje. Sodnik John Thackray KC je zavrnil navedbe obrambe, da je šlo za enkraten in nenačrtovan izpad: »Jasno je, da ste to načrtovali. Zapahnili ste vrata, zaklenili vhod in zagrnili zavese.«

Zaradi veljavne zakonodaje v času zločina je bila najvišja možna kazen dve leti zapora, ki jo je sodišče po priznanju krivde znižalo na 16 mesecev. Sodnik je ob tem opozoril, da je bil zakon spremenjen le mesec dni kasneje, ko se je najvišja možna kazen za tovrstna dejanja zvišala na sedem let: »Če bi se kaznivo dejanje zgodilo mesec dni kasneje, bi se kazen merila v letih, ne v mesecih.« Poleg zaporne kazni bo moral Sellars pet let spoštovati varnostni ukrep za preprečevanje spolnih prestopkov ter se za obdobje 10 let vpisati v register spolnih prestopnikov.