Ne boste verjeli, kako kruto goljufijo si je Mirsad privoščil na račun slepega občana

Po večmesečni obsežni preiskavi so na Dunaju aretirali Mirsada A., lastnika restavracije Balkan-Grill. Zoper njega poteka kazenski postopek zaradi suma storitve niza hudih kaznivih dejanj, vključno z goljufijami, ropom in požigom, poroča Klix.ba.

Prevaral slepega moškega

Eden najbolj pretresljivih delov obtožnice se nanaša na 71-letnega slepega gosta, ki mu je lastnik domnevno sistematično kradel. Starejši moški je sporni lokal v dunajskem okrožju Brigittenau obiskal sedemkrat v maju.

Ker je slep, mu je bilo plačevanje s plačilno kartico najpreprostejša možnost, vendar so mu z računa po posameznih obiskih odtegnili vrtoglave zneske, ki so dosegali tudi do 2000 evrov. Sum v nepravilnosti se je pojavil šele nekaj tednov pozneje, ko je s pomočjo svojega asistenta podrobno pregledal bančne izpiske. Takrat je sledil šok. Ugotovil je, da mu z računa manjka natančno 4933,33 evra.

Okradeni doživel zlom končal v bolnišnici

Spoznanje, da je bil na tako krut način ogoljufan in oropan, je bilo za 71-letnika prehudo. Kot poročajo avstrijski mediji, je moški doživel zlom in so ga prepeljali v bolnišnico. Celoten položaj je toliko bolj tragičen, ker je šlo za denar, ki ga je dolga leta vestno varčeval, da bi pokril stroške lastnega pogreba in ne bi bil v breme družini. Ko se je družina soočila z lastnikom restavracije, so sledila neverjetna opravičila. Sprva se je izgovarjal na tehnične težave, pozneje trdil, da gre za napake pri ročnem vnosu zaradi drobnih tipk na POS-terminalu.

Prevaral tudi najemodajalko

Primer je dobil popolnoma novo razsežnost, ko se je avstrijskim medijem oglasila nekdanja najemodajalka Mirsada A. in njegove družine.

Trdi, da je družina, s katero je najemno pogodbo sklenila februarja 2025, za seboj pustila pravo opustošenje in ogromne težave. V svojem pričevanju jih je opisala kot »balkanski klan«, obtožbe pa segajo od neplačevanja najemnine in goljufij do požiga.

Po besedah najemodajalke je družina od približno 20 najemnin plačala le eno. Zato je sprožila sodni postopek za izselitev, vendar je družina po njenih besedah na vse načine skušala zavlačevati postopek. Najprej so postavili pod vprašaj nepristranskost sodnika, nato pa so zaprosili za pravno pomoč, sklicujoč se na svoj težki socialni položaj in revščino.

Namerno podtaknjen požar?

Posebej vznemirljive so navedbe o požaru, ki je po besedah najemodajalke izbruhnil v dunajskem okrožju Floridsdorf, kjer je družina živela. Prepričana je, da je bil požar v letu 2025 namerno podtaknjen ter da je bila le zahvaljujoč bliskoviti reakciji gasilcev preprečena katastrofa večjih razsežnosti. Lastniku restavracije in njegovi družini očitajo tudi uničevanje premoženja ter odlaganje več sto kilogramov pokvarjenega mesa na dvorišču, kar so zabeležile kamere, ki so bile nato poškodovane s palico in kladivom.