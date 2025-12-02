Ne le sedem, je Ivan v resnici zagrešil več kot osemdeset umorov? (FOTO in VIDEO)

Ivan Milat, eden najzloglasnejših serijskih morilcev v avstralski zgodovini, po očetu hrvaškega rodu, je bil obsojen za umor sedmih mladih štoparjev. Vse več je namigov, da je bilo njegovih žrtev veliko več – morda celo več kot osemdeset. Milat je leta 2019 umrl v zaporu, star 74 let. V Novem Južnem Walesu se pripravlja obsežna parlamentarna preiskava nerazrešenih umorov, ki bi lahko prvič razkrila pravi obseg njegovih zločinov, navaja hrvaški Index.

Ivan Milat FOTO: Reuters

Prva domnevna žrtev leta 1971

Hugh Hughes, nekdanji detektiv Londonske policije, je tri desetletja potoval med Walesom in Canberro, da bi razrešil umor Keren Rowland, sorodnice njegove žene. Prepričan je, da je bila prav Rowland, ki je izginila 26. februarja 1971, Milatova prva žrtev. »Moj interes je izključno Keren,« pravi Hughes. »Če jo je ubil, potem je bila ona njegova prva žrtev.« Rowland je bila pet mesecev noseča in stara komaj 20 let, ko je izginila med obiskom Kraljevega sejma v Canberri. Na pot se je odpravila po svojo sestro, a do nje nikoli ni prispela. Našli so njen zapuščen avto, tri mesece pozneje pa so našli njene posmrtne ostanke v bližnji borovi plantaži. Nihče ni bil nikoli obtožen za njen umor. Hughes trdi, da je bil Milat kot osumljenec že leta 1971 identificiran, čeprav to ni bilo zabeleženo v javnih dokumentih. Kmalu po njenem izginotju je bil Milat obtožen ugrabitve in posilstva dveh osemnajstletnih štopark. Leta 1974 je bil oproščen, potem ko je njegov odvetnik diskreditiral žrtve.

Žrtev morda več kot 80

Da je Milat odgovoren za številne dodatne umore, verjame tudi Jeremy Buckingham, član zakonodajnega sveta Novega Južnega Walesa. Ena od sten njegovega urada je prekrita s fotografijami izginulih in umorjenih mladih ljudi od leta 1960 do 1990. Buckingham si je uspešno prizadeval ustanovitev parlamentarne preiskave nerazrešenih umorov. Prepričan je, da bi Milat lahko ubil več kot 80 ljudi. Premier Chris Minns je preiskavo podprl, potem ko mu je Buckingham pokazal fotorobot iz leta 1965, povezan z umoroma dveh deklic na plaži Wanda, in ga primerjal s fotografijo mladega Milata – podobnost je bila očitna. V parlamentu je dejal, da želijo v preiskavi razkriti tudi ovire v pravosodnem sistemu. Po njegovem mnenju je možno, da so Milata več desetletij varovali vplivni ljudje, zaradi česar ni bil preiskan ali kazensko preganjan vse do končne obsodbe za umore v Belanglu.

Desetletja nerazrešenih primerov

Med preiskavo sedmih umorov je policija Novega Južnega Walesa sestavila seznam skoraj šestdesetih nerazrešenih primerov izginulih ali umorjenih mladih ljudi, ki so ustrezali podobnemu profilu. Veliko jih je izginilo med štopanjem, njihova telesa pa so bila najdena v gozdovih, prekrita z listjem. Večinoma so bile žrtve mlade belke, mnoge so bile posiljene in mučene. Milat je do smrti trdil, da je nedolžen, čeprav so policisti v njegovi hiši našli mnogo dokazov.

Nova preiskava lahko prinese odgovore

Nova parlamentarna preiskava naj bi razjasnila, ali je policija v preteklosti ustrezno sledila vsem namigom. Pričevanja iz nerazrešenih primerov podrobno opisujejo, kako policija nekaterih sledi sploh ni raziskala. Hugh Hughes upa, da bo ponovni fokus na Milata končno prinesel mir družini njegove svakinje. Začetek zaslišanj je predviden za sredino leta 2026.