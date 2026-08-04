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V OBČINI BOSILJEVO

Nedaleč od slovenske meje razneslo eksplozivno napravo, moški (20) v smrtni nevarnosti

Zgodilo se je v ponedeljek popoldan, policisti pa nesrečo še preiskujejo.
Fotografija je simbolična. FOTO: David Jerkovic/Pixsell
Fotografija je simbolična. FOTO: David Jerkovic/Pixsell
B. K. P.
 4. 8. 2026 | 12:09
 4. 8. 2026 | 12:09
1:12
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V občini Bosiljevo, ki je od slovenske meje oddaljena le nekaj kilometrov kilometrov, se je v ponedeljek popoldne zgodila huda nesreča, podrobnosti katere pa policisti še preiskujejo. Do zdaj so ugotovili, da je v hiši v naselju Vodena Draga razneslo eksplozivno napravo, najverjetneje domače izdelave, s katero je rokoval 20-letnik v dnevni sobi stanovanjske hiše.

V eksploziji se je 20-letnik hudo poškodoval, po poročanju portala Večernji list, naj bi bil v smrtni nevarnosti. Telesne poškodbe sta v eksploziji utrpela že dva moška, stara 22 in 62 let, ki sta bila takrat v hiši. Vse tri so reševalci odpeljali v bolnišnico, najmlajšega s helikopterjem, policisti in bombni tehniki, pa bodo danes poskušali ugotoviti, od kod je 20-letnik dobil eksplozivno napravo in kaj se je pravzaprav zgodilo, da je ta eksplodirala. 

Eksplozija je močno poškodovala tudi hišo ter celo vozila v njeni neposredni bližini.

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