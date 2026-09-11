Izlet se je sprevrgel v grozljivko: pet mrtvih v nesreči avtobusa, trije se borijo za življenje (VIDEO in FOTO)

V hudi nesreči avtobusa z nizozemskimi turisti, ki se je v četrtek popoldne ponesrečil v bližini narodnega parka na vzhodu Švice, je umrlo pet ljudi, trije so bili huje poškodovani, je danes sporočila policija v kantonu Graubünden. Po prvih ugotovitvah je vozilo zletelo s ceste in se prevrnilo na bok. Kot je v izjavi navedla policija, je od 45 ljudi na avtobusu umrlo pet oseb, 40 pa je bilo poškodovanih, od tega trije huje. Vsi potniki so bili odrasli.

Avtobus nizozemskega organizatorja potovanj Oad je bil namenjen v Avstrijo, postanek v Švici pa je bil organiziran kot enodnevni izlet v turistično regijo Engadin. Skupina je bila na poti iz kraja Zernez v Susch, ki leži blizu narodnega parka in ob vznožju 2383 metrov visokega prelaza Flüela.

Avtobus trčil v ograjo in zletel s ceste

Vzrok nesreče še ni znan. Po prvih ugotovitvah je avtobus trčil v varnostno ograjo in nato zletel s ceste na desno stran. Prevrnil se je in obstal na boku. Na kraju nesreče so do pozno v noč ostale številne policijske, reševalne in gasilske enote, vključno s helikopterji.

Švicarski predsednik Guy Parmelin je v četrtek zvečer obljubil celovito in temeljito preiskavo nesreče. Na družbenem omrežju X je tudi izrazil sožalje družinam žrtev.