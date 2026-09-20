Nedovoljeno dirkanje postaja vse bolj priljubljeno, zaradi nasprotovanja pretepene tri študentke (VIDEO)

Do nasilja je prišlo v zgodnjih jutranjih urah 12. septembra v ulici West Jackson Street v mestu York v Pensilvaniji. Na območju se je zbralo več kot sto ljudi, po navedbah lokalnih medijev zaradi nedovoljenega uličnega dirkanja. Nekaj študentk York Collegea, ki živijo v hiši zunaj kampusa, je takrat sedelo na verandi hiše, kjer so imele svoje študentske sobe.

Po njihovih besedah so se divjaki iz množice počasi začeli pomikati na njihovo zemljišče, metati pločevinke in tolči po vratih. Ko jih je ena od študentk pozvala, naj zapustijo posest, naj bi jo skupina deklet napadla. Ena od prič je za lokalno televizijo opisala, da jo je približno osem do dvanajst deklet zgrabilo za lase, udarjalo in brcalo ter jo z verande odvleklo na ulico.

»Okoli mene je bilo kakšnih 30 ljudi«

Na posnetkih, ki so se razširili po ameriških družbenih omrežjih, je videti dekle na tleh, okoli katerega se gnete gruča nasilnic. Napadene študentke so pozneje povedale, da so jih vlekli za lase, udarjali, brcali in poškropili s solzivcem. Ena od žrtev je dejala, da je med napadom vsaj dvakrat izgubila zavest. »Obkrožalo me je verjetno kakšnih 30 ljudi. Snemali so me, medtem ko so me udarjali in brcali z vseh strani,« je še dodala. Druga je opisala, kako je videla prijateljico, ki jo je množica zagrabila za lase in odvlekla po stopnicah z verande.

Po podatkih tožilstva so žrtve utrpele telesne poškodbe, vendar te niso bile opredeljene kot hude telesne poškodbe. Natančnega števila napadenih deklet oblasti zaradi vpletenosti mladoletnih oseb niso razkrile. Veliko jeze je sprožil tudi odziv policije. Študentke trdijo, da so številko 911 poklicale večkrat, še preden se je nasilje začelo, saj naj bi se množica na ulici zbirala že okoli polnoči. Po njihovih navedbah so policijo poklicale štiri ali petkrat. Policija po drugi strani poudarja, da je bila na aktivni pretep uradno napotena ob 1.49 ponoči in da so prvi policisti na kraj prispeli le tri minute pozneje, ob 1.52. Takrat se je večja skupina ljudi že začela razhajati.

V istem času naj bi namreč reševali drug nevaren dogodek, povezan z oboroženo osebo. Zaradi tega naj bi vodja izmene za pomoč zaprosil tudi policiste iz okoliških enot. Policija obenem pravi, da zgodnejši klici niso vsebovali informacij o aktivnem pretepu in se zato nanje niso odzvali.

Zaenkrat so obtožena tri mladoletna dekleta

Preiskava je medtem prinesla prve konkretne rezultate. Oblasti so sporočile, da so zaenkrat obtožili tri dekleta, mlajša od 18 let, med obtožbami pa so izgredništvo, telesni napad in nedovoljen vstop na zasebno zemljišče. Ker so osumljenke mladoletne, postopek poteka v okviru sistema za mladoletnike. Tožilec okrožja York Tim Barker je ob tem poudaril, da bodo odgovorni za nasilje odgovarjali ne glede na svojo starost. Preiskava še ni zaključena, saj policija pregleduje videoposnetke in išče druge udeležence incidenta.

Študentje, ki živijo zunaj kampusa, pravijo, da se na West Jackson Street že dlje časa zbirajo večje skupine ljudi, ki niso povezane s fakulteto, ter da so zabave in nevarno dirkanje po ulicah v zadnjem času vse pogostejši. Ena od študentk je celo povedala, da naj bi se podoben incident zgodil že približno dva tedna prej. Po zadnjem napadu je fakulteta študentom, ki se na tem območju ne počutijo več varno, ponudila možnost selitve nazaj v študentske domove. York College je poudaril, da se je napad zgodil na zasebnih zemljiščih zunaj kampusa, kjer varnostna služba fakultete nima pristojnosti.

Mesto York je po odmevnem dogodku uvedlo tudi 30-dnevni varnostni načrt. Na območju bodo povečali prisotnost policije, predvsem ob petkih in sobotah ponoči, oblasti pa napovedujejo ničelno toleranco do nedovoljenih množičnih zbiranj, nevarne vožnje, poseganja na zasebna zemljišča in nasilja.