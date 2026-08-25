Nekaj ur pred napadom je še sedel pri pouku, sošolec: »Bil je precej tih«

Po pretresljivem napadu z mečem na srednji šoli Brinellskolan v švedskem mestu Fagersta je zdaj znano tudi ime osumljenca. Gre za 18-letnega Liama Nebela, ki ga je sodišče v nedeljo priprlo zaradi suma umora in poskusa umora. V petkovem napadu je umrla 17-letna dijakinja, ranjeni pa so bili trije najstniki, dva huje. Policijo so v petek ob 14.06 obvestili o napadu na šoli. Po navedbah švedske televizije SVT je napadalec, oborožen z mečem, po šoli hodil v črnih oblačilih, s čelado in masko čez obraz ter napadel dijake.

V napadu je umrla 17-letna dijakinja.

Nebel ni bil zgolj nekdanji učenec, kot so sprva poročali nekateri mediji, ampak dijak srednje šole Brinellskolan, kjer je od lanskega leta obiskoval program elektrotehnike in energetike. Še več: v petek dopoldne, torej na dan napada, je bil pri pouku. Sošolec je za SVT povedal, da je bil med uro precej tih, vendar ni bilo opaziti ničesar nenavadnega. Po koncu pouka ga niso več videli. Nekaj ur pozneje je šolo zajela groza. V nedeljo je sodišče Nebela priprlo na podlagi višje stopnje suma zaradi umora in poskusa umora.

Preiskovalci medtem preverjajo tudi račun na TikToku, s katerega je bila ob 13.41, vsega 25 minut pred klicem policiji, objavljena fotografija predmeta, podobnega meču. Ležal je na predmetu, ki je videti kot torba za kitaro, na tleh stranišča, čez fotografijo pa je bil napis Nič več montaž. Po ugotovitvah SVT so ploščice na fotografiji podobne tistim na stranišču šole.

Na istem računu naj bi bile že prej objavljene vsebine, ki jih je mogoče razumeti kot poveličevanje nasilnih dejanj in napadov na šole. Policija povezavo med računom in Nebelom še preiskuje. Pred približno dvema letoma je prišel v rejniško družino v Fagersti.