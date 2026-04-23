Nekdanja miss ustreljena v glavo v luksuznem stanovanju, vse sledi vodijo k tašči (FOTO)

V enem izmed najelitnejših predelov Ciudad de Mexica, v varni in premožni četrti Polanco, se je zgodil pretresljiv zločin. 27-letno Carolino Flores Gómez, nekdanjo nosilko naziva najstniške Miss Universe za zvezno državo Baja California, so prejšnjo sredo našli ustreljeno v luksuznem stanovanju. Preiskava umora je trenutno usmerjena v najožji družinski krog. Kot glavna osumljenka se v poročilih navaja žrtvina tašča, Erika María, ki naj bi bila v času dogodka v stanovanju skupaj s svojim sinom Alejandrom, partnerjem pokojne. Detektivi posebno pozornost posvečajo nenavadnemu časovnemu zamiku pri prijavi dogodka. Čeprav naj bi bila Carolina ustreljena v glavo že v sredo zvečer, so oblasti klic na pomoč prejele šele naslednji dan.

Zgodba postaja še bolj nenavadna zaradi pričevanj varnostnikov v stavbi, ki trdijo, da usodnega večera niso slišali strelov ali opazili kakršnih koli sumljivih aktivnosti. Forenziki in balistični strokovnjaki so stanovanje že podrobno preiskali, policija pa je poleg tašče zaslišala tudi žrtvinega moža, da bi razjasnila natančno zaporedje dogodkov.

Na tragično smrt se je odzvala tudi Marina del Pilar Ávila, guvernerka žrtvine rodne zvezne države, ki je zahtevala takojšnjo in temeljito preiskavo ter poudarila: »Noben zločin nad žensko ne sme ostati nekaznovan. V teh težkih trenutkih smo v mislih z njeno družino.« Tožilstvo primer trenutno vodi kot naklepni umor, medtem ko aktivisti zahtevajo, da se dejanje zaradi narave zločina obravnava kot femicid.

Carolina Flores Gómez je bila v svojem okolju prepoznavna osebnost; leta 2017 je zmagala na lepotnem tekmovanju v domači Ensenadi, kasneje pa postala uspešna vplivnica in model. Njena smrt je v Mehiki sprožila val ogorčenja nad nasiljem nad ženskami, saj mnogi opozarjajo, da pred njim niso varne niti najprestižnejše četrti v državi.