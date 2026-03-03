Nekdanja županja posilila 16-letnika!? Njen sin: »Mamo sem videl skozi režo, kako seksa« (VIDEO)

Misty Roberts, 43-letna nekdanja županja mesta DeRidder v Louisiani v Združenih državah Amerike, je obtožena posilstva 16-letnega dečka. Po obtožnici so jo lastni otroci zalotili pri spolnem odnosu z opitim 16-letnikom, ki je prišel na zabavo njenega sina.

Kupila tableto za dan potem

Vse se je zgodilo leta 2024, vendar je bilo prvo sojenje razveljavljeno, ker sta bila dva sodnika izločena iz primera zaradi domnevnih povezav z nekdanjim možem obtoženke.

Potem ko se je po mestecu z 9800 prebivalci razširila novica o spolnem odnosu županje s srednješolcem, ji je mati žrtve poslala sporočilo, da bi se prepričala, ali je noseča. Ta ji je odvrnila, da jemlje kontracepcijo, so povedali tožilci. Robertsova je nato posnetek zaslona pogovora delila v skupinskem klepetu s prijatelji, ki so jo spodbudili, da kupi tabletko za »jutro potem«, ki jo je mogoče dobiti brez recepta, navaja New York Times.

Mamo videl skozi režo, kako seksa

Sin nekdanje županje je preiskovalcem povedal, da je skozi režo na oknu videl mamo pri spolnem odnosu z njegovim prijateljem, a je pozneje na sodišču izjavil, da ni povsem prepričan, kaj je pravzaprav videl. Sin je tisto noč materi poslal tudi sporočilo in zapisal, da sestra joče, ker ju je tudi ona videla. Hči Misty Roberts je preiskovalcem prav tako povedala, da je tisto noč videla mamo in dečka »enega na drugem«. Duncan Clanton, zdaj že nekdanji mož Misty Roberts, pa je dejal, da mu je žena priznala, da je imela spolni odnos z mladoletnikom in da so jo otroci videli.