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DVOJNO ŽIVLJENJE

Nekdanji pastor zaradi ljubice, ki jo je spoznal v cerkvi, med spanjem ustrelil ženo: »Mamica je bila popolna oseba« (FOTO in VIDEO)

Prizorišče naj bi poskušal prikazati kot vlom, digitalni podatki pa so spodkopali njegovo zgodbo, da naj bi v času umora spal.
Caleb Flynn FOTO: Posnetek Zaslona Youtube
Caleb Flynn FOTO: Posnetek Zaslona Youtube
Kaja Grozina
 7. 10. 2026 | 19:08
7:54
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Nekdanji pastor in tekmovalec ameriškega šova American Idol Caleb Flynn je bil v ameriški zvezni državi Ohio obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta zaradi umora svoje žene Ashley Flynn. Primer je v zadnjih mesecih pretresel lokalno skupnost, med sojenjem pa so na dan prihajale podrobnosti o njegovi zunajzakonski zvezi, več kot sto tisoč sporočilih z ljubico, domnevno prirejenem prizorišču vloma in digitalnih dokazih. Ashley Flynn, 37-letno mamo dveh deklic, učiteljico in odbojkarsko trenerko, so 16. februarja letos našli mrtvo v spalnici družinskega doma v Ohiu. Okoli pol treh zjutraj je nujno pomoč poklical prav njen mož Caleb in operaterju povedal, da je nekdo vlomil v hišo ter ustrelil njegovo ženo. Trdil je, da je bil v času streljanja v drugi sobi. 

Policistom je ob prihodu povedal, da je njegova žena ustreljena v glavo, v spalnici pa so našli dva tulca. Žrtev je po ugotovitvah preiskovalcev ležala v postelji, znakov boja pa ni bilo. Preiskovalci so ocenili, da je bila najverjetneje ustreljena med spanjem. Že prizorišče domnevnega vloma je vzbudilo dvome. Vrata garaže so bila poškodovana na način, ki se preiskovalcu ni zdel skladen z običajnim nasilnim vdorom. Na vratih ni bilo tipičnih sledov orodja, poškodbe pa naj bi celo nakazovale, da so nastale, ko so bila vrata odprta. Poleg tega je bila pred drugimi vrati v garaži postavljena velika omara oziroma hladilnik, ki bi ga moral morebitni vlomilec premakniti, da bi lahko prišel v hišo.

Pozornost je pritegnil tudi Flynnov avtomobil. Sam je policiji povedal, da običajno hrani pištolo v sredinski konzoli vozila. Konzola je bila odprta, orožja pa tam ni bilo. Morilskega orožja policija pozneje ni nikoli našla. Preiskovalec David Hammond je na sodišču povedal, da je po pregledu prizorišča posumil, da ne gre za pravi vlom, temveč za umor, ki naj bi bil prirejen tako, da bi bil videti kot vlom. Flynn je bil tri dni po ženini smrti aretiran. Pozneje je bil med drugim obtožen umora, hudega napada in več dejanj prikrivanja oziroma prirejanja dokazov. Obtožen je bil tudi zastraševanja prič, varščino pa so mu zvišali na 3,5 milijona dolarjev. 

Ključna priča je bila ljubica 

Eden ključnih delov dokazovanja tožilstva je bila Flynnova zunajzakonska zveza z Alleigho Botner. Ta je na sojenju povedala, da ga je spoznala, ko je bila kot 21-letnica pripravnica v cerkvi, kjer je delal tudi Flynn. Njuno razmerje se je po njenem pričevanju začelo spomladi 2024 in trajalo približno leto in pol. Botnerjeva je povedala, da ji je Flynn govoril, da svoje žene ne ljubi več in da jo dojema le še kot sostanovalko. Po njenih besedah naj bi večkrat govoril tudi o sovraštvu do Ashley in celo o tem, da si želi njene smrti. Na sodišču je opisala, kako naj bi se njegove besede sčasoma stopnjevale: od želje, da bi žene ne bilo več, do izjave, da bi jo ubil, če bi vedel, da zaradi tega ne bo končal v zaporu. 

Ljubica je bila ena ključnih prič. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube
Ljubica je bila ena ključnih prič. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube
Tožilstvo je poroti predstavilo več kot 107.000 sporočil, ki sta si jih Flynn in Botnerjeva izmenjala med skrivnim razmerjem. Med njimi so bila tudi sporočila, v katerih sta razpravljala o prihodnosti brez Ashley. Botnerjeva je na sodišču celo prebrala svoje sporočilo, v katerem je zapisala, da želi Ashley ubiti, Flynn pa naj bi odgovoril, da si želi enako. Pozneje je Botnerjeva v drugem sporočilu poudarila, da od njega ne pričakuje, da bi ženi dejansko vzel življenje, temveč da želi, da se loči. Posebej obremenilno je bilo sporočilo, ki ga je Flynn poslal tik pred umorom. Tožilstvo je predstavilo zapis: »Izbral sem tebe. Svoboden sem. Dejanja pridejo jutri.« Na sojenju so predvajali tudi z umetno inteligenco ustvarjene ljubezenske pesmi, ki jih je Flynn pripravljal za Botnerjevo. 

Pomemben del dokazov so bili tudi podatki iz Flynnovih naprav. Sam je policiji povedal, da je zaspal na kavču, nato šel v sobo hčerk in tam znova zaspal ter se prebudil šele ob strelih. Digitalni podatki pa so po navedbah tožilstva kazali drugačno sliko. Njegova ura Apple Watch je v času, ko naj bi spal, beležila korake: ob 1.19, 1.22 in 1.23, nato še med 1.52 in 1.56 ter več kot sto korakov med 2.18 in 2.28. Preiskovalci so ugotovili tudi, da sta bili aplikaciji GroupMe in Instagram z njegovega telefona odstranjeni okoli ene ure ponoči. Tožilstvo je zatrjevalo, da takšna digitalna časovnica ni skladna z njegovo zgodbo o spanju in nenadnem prebujenju zaradi strelov.

Obramba trdi, da afera ne dokazuje umora 

Flynn ni pričal, obramba pa ni poklicala nobene svoje priče. Njegovi odvetniki so vztrajali, da neposrednega dokaza, da je prav on sprožil orožje, ni. Opozorili so, da morilsko orožje ni bilo nikoli najdeno, na Flynnu oziroma njegovih oblačilih niso našli Ashleyjine krvi, prav tako niso opravili testa na smodniške delce. Odvetnik Patrick Mulligan je ob zaključku sojenja poudarjal, da dejstvo, da je Flynn varal ženo, samo po sebi še ne pomeni, da jo je tudi umoril. Po obsodbi je napovedal pritožbo zaradi domnevno nezadostnih dokazov. Porota je kljub temu po nekaj več kot dveh urah razprave Flynna spoznala za krivega po vseh ključnih točkah obtožnice, med drugim za kvalificirani umor, več točk umora, hudega napada in prirejanja dokazov. 

»Mamica je bila popolna oseba«

Izrek kazni 5. oktobra je bil posebej čustven. Flynn je pred sodnikom nagovoril družino, svoji hčerki in Ashleyjine svojce, vendar je še naprej vztrajal, da žene ni ubil. V sodni dvorani so prebrali tudi izjavi njegovih hčerk. Ena izmed njiju je zapisala: »Mamica je bila popolna oseba. Kaj ti je sploh naredila, da si jo tako sovražil?« Druga je očetu očitala, da je zavrgel življenje in družino zaradi druge ženske. Sodnik je Flynnu izrekel dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Ob tem ga je ostro kritiziral zaradi pomanjkanja kesanja in načina, na katerega je po oceni sodišča izkoriščal vero in zaupanje ljudi okoli sebe. 

Posebno tragičen element zgodbe predstavlja Flynnova preteklost. Leta 2013 je nastopil v 12. sezoni oddaje American Idol. Takrat je pred kamerami govoril tudi o Ashley in povedal, da ga je prav ona spodbujala, naj sledi svojim glasbenim sanjam. Ashley je bila po navedbah družine in šole predana mama, učiteljica, prostovoljka in trenerka odbojke. Delala je tudi kot nadomestna učiteljica in sodelovala z organizacijo Lifewise Academy. V osmrtnici so jo opisali kot človeka, ki je z veseljem, toplino in prijaznostjo vplival na ljudi okoli sebe. Njena družina je po razglasitvi sodbe poudarila, da nobena obsodba ne more Ashley vrniti hčerkama ali izbrisati bolečine, ki jo je povzročil njen umor. Želijo pa, da njenega življenja ne bi opredeljeval način, na katerega se je končalo, temveč spomin na žensko, kakršna je bila pred tem. Flynnova obramba je že napovedala pritožbo, zato primer pravno še ni povsem končan. Kazen, ki jo je izrekel sodnik, pa pomeni, da bo, če bo sodba obstala, 40-letni nekdanji pastor preostanek življenja preživel za zapahi. 

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