Nekdanji policijski prostovoljec obsojen zaradi grozljivih spolnih zlorab

Na Kraljevem sodišču v Aylesburyju je bil nekdanji prostovoljec londonske policije obsojen na dolgoletno zaporno kazen zaradi vrste hudih spolnih kaznivih dejanj, med drugim posilstva otroka. Obtoženi, ki se identificira kot ženska in uporablja ime Gwyn Samuels, je bil spoznan za krivega tudi posilstva odrasle ženske, poroča hrvaški Index. Sodišče mu je izreklo skupno kazen 32 let, ki vključuje 24 let zapora ter dodatnih osem let podaljšanega nadzora po prestani kazni.

Po ugotovitvah sodišča je obtoženi eno izmed žrtev zlorabljal več let, in sicer v obdobju, ko je bila stara med 12 in 18 let. Porota ga je spoznala za krivega več kaznivih dejanj, vključno s posilstvom otroka, mlajšega od 13 let, spolno aktivnostjo z mladoletno osebo ter spolnim napadom z uporabo penetracije. Sodnik Jonathan Cooper je ob izreku sodbe poudaril, da je obtoženi zlorabil najintimnejše zaupanje svojih žrtev in nad njima izvajal dolgotrajno, sistematično zlorabo z namenom popolnega nadzora in podreditve.

James Bubb, ki se danes identificira kot Gwyn Samuels, je bil obsojen zaradi vrste hudih spolnih kaznivih dejanj. FOTO: Thames Valley Police

Prvo žrtev spoznal na verskem dogodku

Obtoženi je z obema žrtvama navezal stik preko spleta. Prvo je spoznal leta 2018, ko je bil star približno 21 let, ona pa 12. Nekaj mesecev kasneje sta se prvič srečala tudi v živo, in sicer na verskem dogodku. Drugo žrtev, odraslo žensko, je spoznal tako, da se ji je sprva predstavljal kot mladoletna oseba. Spoznala sta se kmalu po njenem 18. rojstnem dnevu, nato pa sta bila v občasnem razmerju več let, vse do leta 2023.

Preiskava je pokazala, da je obtoženi izkoriščal tudi znanja, pridobljena med usposabljanjem za policijskega prostovoljca, ki ga je začel leta 2020. Ena izmed žrtev je navedla, da je pogosto poudarjal svoja pooblastila, druga pa je poudarila, da je uporabljal različne metode nadzora in manipulacije. Sodnik je ob tem opozoril, da obtoženi predstavlja resno tveganje za ženske. Poudaril je, da takšna ocena ne temelji na njegovi spolni identiteti, temveč izključno na storjenih kaznivih dejanjih.