Nekdanji ruski agent razkril dramatično zgodbo o begu pred Putinovimi ljudmi: »Ležal sem v truplu krave«

Nekdanji visoko rangirani agent ruske varnostne službe FSB, Dmitrij Senin, že vrsto let živi na begu pred lastno državo. V obsežni izpovedi je razkril podrobnosti svojega dramatičnega pobega, zasledovanja po Evropi in življenja v skrivališču, potem ko naj bi ga ruske oblasti obtožile kaznivih dejanj, ki jih sam odločno zanika, poroča hrvaški Dnevnik.
Eden najbolj pretresljivih trenutkov njegove zgodbe sega v leto 2022, ko je iz Rusije pobegnil na izjemno nenavaden način. »Ležal sem v truplu krave več kot eno uro in čakal, da se razmere umirijo,« je opisal. Oblečen v zaščitno opremo in ovit v aluminijasto folijo, da bi se izognil termovizijskim kameram, je nepremično čakal v poginuli živali, preden je lahko nadaljeval beg čez mejo s Kazahstanom.
Po prvem pobegu iz Rusije naj bi ga začele iskati tudi ruske obveščevalne mreže v Evropi. Po podatkih evropskih preiskav so ga skušali izslediti celo prek povezav v več državah, med drugim tudi na območju Balkana. »Rusija uporablja Evropo kot operativni prostor,« trdi Senin. »Gre za večplastne operacije - od tehničnega nadzora do objav osebnih podatkov.«
Danes živi na neznani lokaciji, in kot pravi, nenehno pazi na svojo varnost. »Ni me strah za moje življenje. Strah me je za mojo družino,« poudarja. »Če padem v njihove roke, kdo bo poskrbel za moje otroke?« Kljub letom bega ostaja prepričan, da se bo nekoč lahko vrnil v domovino. »Prišle bodo spremembe. Putin ne bo večen,« pravi. Njegova zgodba pa medtem razkriva zakulisje delovanja ruskih varnostnih struktur in tveganja, s katerimi se soočajo posamezniki, ki se znajdejo na napačni strani sistema.