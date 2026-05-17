Nekdanji ruski agent razkril dramatično zgodbo o begu pred Putinovimi ljudmi: »Ležal sem v truplu krave«

Nekdanji visoko rangirani agent ruske varnostne službe FSB, Dmitrij Senin, že vrsto let živi na begu pred lastno državo. V obsežni izpovedi je razkril podrobnosti svojega dramatičnega pobega, zasledovanja po Evropi in življenja v skrivališču, potem ko naj bi ga ruske oblasti obtožile kaznivih dejanj, ki jih sam odločno zanika, poroča hrvaški Dnevnik.

Eden najbolj pretresljivih trenutkov njegove zgodbe sega v leto 2022, ko je iz Rusije pobegnil na izjemno nenavaden način. »Ležal sem v truplu krave več kot eno uro in čakal, da se razmere umirijo,« je opisal. Oblečen v zaščitno opremo in ovit v aluminijasto folijo, da bi se izognil termovizijskim kameram, je nepremično čakal v poginuli živali, preden je lahko nadaljeval beg čez mejo s Kazahstanom.

Ruski vojaki. FOTO: REUTERS

Prejel opozorila, da je njegovo življenje v nevarnosti

Senin vztraja, da ni prebežnik, temveč žrtev političnega pregona. »Nisem imel pomoči tujih obveščevalnih služb. Odločil sem se, ker sem vedel, da me čaka zapor - in po tem smrt,« je dejal. Njegove težave naj bi se začele leta 2016, ko je posredoval informacijo o sumljivem stanovanju v Moskvi, kjer so kasneje našli več kot 120 milijonov dolarjev gotovine. Primer je močno odmeval, kmalu zatem pa se je preiskava obrnila tudi proti njemu. »Nisem razumel, kaj sem storil narobe. A vedel sem eno - če me zaprejo, ne bom nikoli mogel dokazati svoje nedolžnosti,« pravi. Prepričan je, da je razjezil vplivne posameznike, zaradi česar naj bi mu podtaknili obtožbe o korupciji. Leta 2023 je bil v odsotnosti obsojen na devet let zapora.

Po prvem pobegu iz Rusije naj bi ga začele iskati tudi ruske obveščevalne mreže v Evropi. Po podatkih evropskih preiskav so ga skušali izslediti celo prek povezav v več državah, med drugim tudi na območju Balkana. »Rusija uporablja Evropo kot operativni prostor,« trdi Senin. »Gre za večplastne operacije - od tehničnega nadzora do objav osebnih podatkov.«

Vladimir Putin. FOTO: Mikhail Metzel Afp

Po njegovih besedah se je za kratek čas celo vrnil v Rusijo, kjer je pod krinko poskušal očistiti svoje ime. »Uporabljal sem različne preobleke, hodil sem z berglami, pretvarjal sem se, da sem invalid,« opisuje. Kljub temu mu ni uspelo, zato se je odločil za nov pobeg. Po dramatičnem prehodu meje je prek Kazahstana odpotoval v Črno goro, kjer je zaprosil za azil. Sprva je bil pridržan na podlagi mednarodne tiralice, a so oblasti kasneje zavrnile zahtevo za izročitev, saj so ocenile, da gre za politični pregon. Kljub temu tam ni ostal dolgo. »Prejel sem več opozoril, da je moje življenje v nevarnosti,« je dejal.

Danes živi na neznani lokaciji, in kot pravi, nenehno pazi na svojo varnost. »Ni me strah za moje življenje. Strah me je za mojo družino,« poudarja. »Če padem v njihove roke, kdo bo poskrbel za moje otroke?« Kljub letom bega ostaja prepričan, da se bo nekoč lahko vrnil v domovino. »Prišle bodo spremembe. Putin ne bo večen,« pravi. Njegova zgodba pa medtem razkriva zakulisje delovanja ruskih varnostnih struktur in tveganja, s katerimi se soočajo posamezniki, ki se znajdejo na napačni strani sistema.