Nekdanji šef policije obtožen kar 70 spolnih zlorab: »Potrebnega je ogromno poguma, da žrtev spregovori ...«

Ameriško zvezno državo Ohio pretresa odmeven primer policijskega načelnika Chada Esserta, ki se je znašel v središču obsežne kazenske preiskave. Porota ga je obtožila kar 70 spolnih kaznivih dejanj, povezanih z domnevnimi zlorabami mladoletnice v času, ko je delal kot učitelj. Po navedbah tožilstva mu očitajo 56 kaznivih dejanj spolne zlorabe ter 14 kaznivih dejanj nezakonitih spolnih odnosov z mladoletno osebo. Domnevna dejanja naj bi se dogajala med letoma 2005 in 2010, ko je bil zaposlen kot šolski učitelj in inštruktor.

Preiskovalci trdijo, da je bila domnevna žrtev ena od njegovih učenk, kazniva dejanja pa naj bi se zgodila na območju okrožij Hamilton in Clermont. Primer je v javnosti sprožil veliko pozornosti tudi zato, ker je Essert v času vložitve obtožnice opravljal funkcijo policijskega načelnika v kraju Bethel v Ohiu. »Potrebnega je ogromno poguma, da žrtev spregovori, še posebej, kadar je obtoženi oseba z značko in položajem avtoritete,« je ob vložitvi obtožnice dejal šerif Christopher Stratton. Dodal je, da primer dokazuje, da nihče ni nad zakonom in da si vsaka žrtev zasluži, da je slišana.

Chad Essert. FOTO: Policija

Sledi tudi postopek razrešitve

Essert je bil maja letos že začasno odstranjen z delovnega mesta zaradi ločene preiskave domnevnega neprimernega ravnanja. Oblasti poudarjajo, da nova obtožnica ni povezana s tem postopkom, temveč temelji na povsem drugih očitkih. Po poročanju ameriških medijev so Esserta aretirali na Floridi, nato pa ga izročili oblastem v Ohiu. Za zdaj ni znano, kako se je opredelil do obtožb. Župan kraja Bethel Jay Dee Noble II je medtem napovedal začetek postopka za njegovo razrešitev s položaja policijskega načelnika. »To je zelo težko obdobje za našo skupnost. Primer je močno prizadel zaposlene v občini in predvsem člane policijskega oddelka,« je dejal župan.