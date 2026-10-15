Nekoč vpliven politik, zdaj za zapahi: zaradi spolnih zlorab otrok ga čaka 15 let zapora (VIDEO)

Nekdanji vodja severnoirske Demokratične unionistične stranke (DUP) Jeffrey Donaldson je bil obsojen na 15 let zapora zaradi spolnih kaznivih dejanj nad dvema deklicama. Triinšestdesetletnik je bil junija spoznan za krivega 18 kaznivih dejanj, med katerimi je bilo tudi posilstvo otroka. Sodbo so mu izrekli 15. oktobra na sodišču v Newryju na Severnem Irskem. Primer je pretresel tamkajšnjo politično javnost, saj je bil Donaldson dolga leta eden najvidnejših predstavnikov unionistične politike.

Donaldsona so spoznali za krivega enega kaznivega dejanja posilstva, 13 kaznivih dejanj nedostojnega napada in štirih kaznivih dejanj hude nespodobnosti. Kazniva dejanja so bila povezana z dvema žrtvama, ki sta bili v času zlorab otroka. Po navedbah severnoirskega tožilstva so se kazniva dejanja dogajala v dveh obdobjih, med letoma 1985 in 1991 ter med letoma 1999 in 2008. Obe žrtvi sta danes odrasli ženski.

Poleg zaporne kazni bo moral biti do konca življenja vpisan v register spolnih prestopnikov. FOTO: Cathal Mcnaughton, Reuters

Sodnik: Katastrofalen padec v sramoto

Sodnik Paul Ramsey je ob izreku kazni poudaril težo Donaldsonovih dejanj in dejstvo, da po obsodbi ni pokazal obžalovanja. Njegov padec z visokega političnega položaja je opisal kot »katastrofalen zdrs v sramoto«. Donaldson je za kazniva dejanja, storjena nad eno žrtvijo, prejel 11 let zapora, za dejanja nad drugo pa še štiri leta. Kazni se izvršujeta zaporedno, zato skupna zaporna kazen znaša 15 let. Zaradi zakonodaje, ki velja za kazniva dejanja iz obdobja pred letom 2008, pa bo po poročanju irske javne radiotelevizije RTÉ v zaporu predvidoma prestal sedem let in pol.

Poleg zaporne kazni bo moral biti do konca življenja vpisan v register spolnih prestopnikov, zanj pa velja tudi desetletna odredba o preprečevanju spolnih kaznivih dejanj po izpustitvi.

Politična kariera se je končala po aretaciji

Donaldson je stranko DUP vodil od leta 2021 do leta 2024, ko je po aretaciji odstopil s položaja. Pred tem je bil več let poslanec in eden najprepoznavnejših obrazov unionistične politike na Severnem Irskem. Obtožbe je zanikal, po obsodbi pa je napovedal pritožbo. Njegova politična kariera se je tako končala v senci enega od odmevnejših kazenskih primerov v novejši zgodovini Severne Irske.

V postopku tudi njegova žena

V povezavi s primerom je bila obravnavana tudi njegova žena Eleanor Donaldson. Sodišče je pred tem ugotovilo, da zaradi zdravstvenega stanja ni sposobna sodelovati v običajnem kazenskem sojenju. V posebnem postopku ugotavljanja dejstev je sodišče presodilo, da je storila očitana dejanja, povezana s pomočjo pri moževi zlorabi.

Ker ni bila kazensko obsojena v običajnem postopku, je treba njen položaj razlikovati od položaja Jeffreyja Donaldsona, ki je bil spoznan za krivega in obsojen na zaporno kazen. Nadaljnjo odločitev v njenem primeru naj bi sodišče sprejelo na poznejši obravnavi.