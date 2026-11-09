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NA BAVARSKEM

Nemška policija ujela dva Slovenca z 10 kg heroina

Kriminalisti, posebna policijska enota in cariniki nad dva Slovenca. V prtljažniku hermetični paketi, v njih pa za tri četrt milijona evrov heroina.
Po zasegu so natehtali 9,6 kg heroina v hermetično zaprtih paketih.
Po zasegu so natehtali 9,6 kg heroina v hermetično zaprtih paketih.
Tomica Šuljić
 9. 11. 2026 | 08:05
2:56
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Vzhodno od bavarske prestolnice leži kraj Parsdorf, v katerem se je minuli torek odvila zaključna akcija nemške carine, kriminalistične policije in posebne enote policije. Pripadniki naštetih služb so se po pričevanjih navzočih z orožjem v rokah pojavili okoli parkirišča tamkajšnje gostilne in se osredotočili na rdeč avtomobil mini ter dva Slovenca, ki sta v njem pripotovala do Parsdorfa.

Grozi jima do 15 let zapora

»Bilo jih je vsaj 30, prilezli so iz vseh kotičkov,« je kasneje dogajanje za münchenski časnik Merkur opisal eden izmed očividcev aretacije. Najprej so v obraz zamaskirani policisti posebne enote ter kriminalisti v civilu tik ob avtomobilu mini na tla spravili prvega Slovenca, nedaleč od njunega minija pa so lisice nadeli še drugemu osumljencu iz Slovenije. V Nemčiji nimata urejenega bivališča, drugih podrobnosti o pridržanih pa nemški preiskovalci še ne želijo razkriti.

Preiskavo ter kazenski postopek zoper Slovenca, stara 21 in 32 let, usmerja državno odvetništvo München II.

Takoj po prijetju so preiskovalci potrdili, da se slovenska državljana na parkirišče nista pripeljala praznih rok – v prtljažniku minija je policija odkrila poldrugi ducat hermetično zaprtih paketov, v njih pa heroin. Njegova skupna teža na policijski tehtnici je znašala 9645 gramov. Po nekaterih ocenah je grosistična pošiljka heroina vredna okoli četrt milijona evrov; pri Merkurju pa so (glede na maloprodajno nemško ceno 75 evrov za gram heroina) izračunali, da je ulična vrednost pošiljke znašala okoli tri četrt milijona evrov.

Ob veliki količini heroina je policija zasegla še več telefonov, nosilcev podatkov ter osebni avtomobil, navaja Christian Schüttenkopf iz carinskega preiskovalnega urada v Münchnu. Glede na količino mamil so v zaključno aretacijo ter zaseg drog vključili tudi posebne enote bavarske deželne policije, skupno preiskovalno skupino za mamila južne Bavarske ter bavarskega deželnega kriminalističnega urada. Preiskavo ter kazenski postopek zoper Slovenca, stara 21 in 32 let, usmerja državno odvetništvo München II.

V prtljažniku minija sta Slovenca prevažala heroin, za katerega bi v ulični prodaji iztržili okoli tri četrt milijona evrov. FOTOGRAFIJI: Policija
V prtljažniku minija sta Slovenca prevažala heroin, za katerega bi v ulični prodaji iztržili okoli tri četrt milijona evrov. FOTOGRAFIJI: Policija

Obema osumljencema očitajo tihotapljenje oziroma promet z večjo količino prepovedanih drog – za kar ju lahko po nemški zakonodaji obsodijo na do 15 let odvzema prostosti. Ker preiskava še poteka, drugih podrobnosti ter ozadja aretacije in velikega zasega nemška policija in carina ne razkrivata. Glede na količino, pa tudi prisotnost različnih nemških služb na prizorišču, pa ne gre dvomiti, da je bila policijska akcija skrbno načrtovana in fingirana, da sta Slovenca v roke policije pripeljala kar slabih deset kilogramov heroina. 

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