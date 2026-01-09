  • Delo d.o.o.
STRAŠNO

Nenad (18) je praznoval v lokalu, nekaj ur pozneje so ga z nožem zabodli v vrat

Božično praznovanje v lokalu se je po polnoči spremenilo v prizor iz najhujših nočnih mor.
Umorjeni Nenad. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
N. Č.
 9. 1. 2026 | 18:31
4:23
Tragedija, kakršne mirna vas Tovariševo v Srbiji ne pomni, je kraj zavila v črnino. Medtem ko so se na pravoslavni božični večer prižigale sveče za zdravje in mir, so v domu Nenadove družine prižgali svečo za njihovega osemnajstletnega sina Nenada. Mladenič, ki je komaj stopil v življenje, poln sanj in načrtov, je bil brutalno ubit na najbolj radosten krščanski praznik, piše Telegraf.rs.

Zadnja fotografija na božični večer

Le nekaj ur pred grozljivim zločinom je bil Nenad tak, kot so ga vsi poznali, duša družbe. Fotografija, ki se, prepojena s solzami njegovih prijateljev, širi po družbenih omrežjih, prikazuje mladeniča s širokim nasmehom, kako v objemu prijateljev prižiga badnjak. Plamen upanja in veselja, ki jim je grel obraze, je za Nenada ugasnil še pred zoro.

»Vedno nasmejan, vedno pripravljen pomagati. Bil je otrok naše ulice, ponos staršev. Tisti dan je praznoval, veselil se božiča kot vsako leto. Kdo bi si mislil, da je to njegova zadnja fotografija, zadnji objem?« je v solzah povedal eden od vaščanov.

Njegova poslednja fotografija. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram
Grozljivka v lokalni kavarni

Božično praznovanje v lokalu se je po polnoči spremenilo v prizor iz najhujših nočnih mor. Po navedbah prič se je vse zgodilo bliskovito hitro. Po krajšem prepiru v bližini stranišča je napadalec Nenadu hladnokrvno zarinil nož v vrat. Smrtno ranjenemu mladeniču je še uspelo priti med prijatelje, držeč se za rano, iz katere je tekla kri.

»Padel je na tla, mi pa smo okamneli. Eden od prijateljev je pritekel k njemu, iz roke odvrgel pijačo in poskušal nemogoče - z rokami zapreti rano na vratu. Držal ga je skoraj 45 minut, ga prosil, naj zdrži, naj ne zapira oči, a kri je bila povsod. Nenad se je dušil, gledal nas, medtem ko mu je kopnela moč. Takšnih prizorov ne vidiš niti v filmih, to je bil pekel na zemlji,« je za Telegraf povedal pretreseni prijatelj.

Morilec je po navedbah očividcev po napadu povsem mirno šel skozi gnečo. Šele ko se je Nenad zgrudil, so zbrani dojeli razsežnost brutalnosti. Nesrečni mladenič je umrl v vozilu nujne medicinske pomoči na poti v bolnišnico.

Umor zaradi dolga 100 evrov?

Medtem ko se vas poslavlja od priljubljenega mladeniča, nekateri šepetajo o morebitnem motivu. Po neuradnih informacijah bi lahko bil povod za umor banalen dolg v višini 100 ali 200 evrov. Ta znesek naj bi bil dovolj, da je tridesetletnik dvignil roko nad mladeniča, ki je šele začenjal življenje. Sumijo, da je morilec čakal trenutek, ko bo Nenad ostal sam.

Policija prijela osumljenca in sostorilca

Pripadniki Ministrstva za notranje zadeve v Novem Sadu so s hitro akcijo razjasnili težki umor. Zaradi suma kaznivega dejanja umora so aretirali N. M. (30), ki so mu odredili pridržanje do 48 ur. Aretirali so tudi M. K. (46) zaradi suma, da je storilcu po izvršitvi kaznivega dejanja pomagal, saj naj bi ga neposredno po zločinu skrival.

Vas onemela od žalosti in šoka

Prebivalci Tovariševa so v šoku. O ubitem Nenadu imajo le besede hvale. »Nenad se nikoli ni pretepel. Bil je otrok iz dobre družine, priden in lepo vzgojen. Vsi smo zgroženi ob zgodbi, da so ga ubili zaradi nekakšnega dolga. Pa tudi, če bi bil kaj dolžan – ali se tako rešujejo težave? Uničil je eno mlado življenje in na božič v črnino zavil vso družino,« je povedal eden od sosedov.

Družbena omrežja so se spremenila v knjigo žalovanja, polno bolečih sporočil. »Prehitro si odšel, Nenad. Bil si del našega otroštva, naših srečanj in nasmehov. Ostaja tišina tam, kjer je bil tvoj glas. Počivaj v miru, mali angel, naj te čuvajo na boljšem mestu, kjer ni zla in nožev,« piše v enem od poslovilnih zapisov. Božič v Tovariševu ne bo nikoli več enak, pišejo srbski mediji.

