Nepojmljiva tragedija! Triletnik umrl po padcu iz 6. nadstropja, starše pridržali

V Nikoziji na Cipru je umrl triletni deček, ki je padel z balkona v šestem nadstropju stanovanjske stavbe, z višine približno 20 metrov. Policija je po tragediji prostost odvzela obema staršema, 32-letnemu očetu in 33-letni materi, ki sta osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti ter nepremišljenega in nevarnega ravnanja.

Tragedija se je zgodila v soboto zvečer okoli 18.15. Oče je po padcu takoj poklical reševalce, ki so hudo poškodovanega otroka prepeljali v bolnišnico. Kljub trudu zdravnikov je deček, ki bi decembra dopolnil štiri leta, kmalu po prihodu podlegel poškodbam. Preiskava okoliščin še poteka, za danes pa je predvidena tudi sodna obdukcija. Staršema so odredili petdnevno pridržanje, v katerem ju bo policija podrobneje zaslišala.

Tragični dogodek je na Cipru spomnil na podobno nesrečo iz začetka leta, ko je v bližini mesta Chloraka umrl triletni britanski deček. Deček je le dan po prihodu na družinske počitnice padel skozi odprto okno na hodniku četrtega nadstropja hotela, policija pa je takrat prav tako pridržala njegovega 37-letnega očeta.