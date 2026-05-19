V SLOVO

Nepričakovano umrla komaj 25-letna igralka Luna: prijatelji in sodelavci se poslavljajo

Njeno smrt je potrdila družina, okoliščine pa za zdaj še niso pojasnjene.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 19. 5. 2026 | 19:57
A+A-

Nemško filmsko in televizijsko javnost je pretresla novica o nenadni smrti mlade igralke Lune Jordan, ki je umrla v 25. letu starosti. Njeno smrt je potrdila igralska agencija Players, ki je v imenu družine sporočila, da je igralka 13. maja umrla »nenadno in nepričakovano«. Natančen vzrok smrti za zdaj ni bil razkrit.

Luna Jordan je v zadnjih letih veljala za eno najbolj obetavnih mladih igralk. V času smrti je bila vključena v snemanje serije Hamburg Days, ki se posveča zgodnjim letom skupine The Beatles. V njej bi upodobila fotografinjo in umetnico Astrid Kirchherr, pomembno osebnost iz začetnega obdobja skupine. Njeni sodelavci in prijatelji se od nje poslavljajo tudi na družbenih omrežjih, kjer poudarjajo njeno predanost, talent in izjemno energijo. »Bila je izjemno občutljiva in predana umetnica, ki je v vsak projekt vložila vse,« so zapisali v eni od objav, medtem ko drugi poudarjajo, da je bila »oseba, ki je prostor napolnila z energijo in toplino«.

»Izgubili smo talent, ki bi lahko zaznamoval generacijo«

Jordanova je pomemben pečat pustila tudi na filmskem področju. Za vlogo v drami Fuchs im Bau je leta 2022 prejela avstrijsko filmsko nagrado za najboljšo stransko igralko. Ob prejemu nagrade je javno opozorila na težave v industriji, zlasti na problem spolnega nadlegovanja. Takrat je poudarila, da je pomembno, »da se o teh temah govori glasno in brez strahu«. Na pritiske, s katerimi se soočajo mladi igralci, je opozorila tudi v dokumentarnem filmu Kinderschauspieler – Der Preis des Erfolgs. V njem je izpostavila, da so lahko zahtevne vloge za mlade »čustveno izčrpavajoče« in da lahko močno vplivajo na njihov razvoj. »Včasih od mladih pričakujemo več, kot lahko nosijo,« je dejala v enem od intervjujev.

V zadnjih letih je sodelovala tudi v projektih Run Me Wild in seriji Euphorie, kjer je še dodatno utrdila svoj položaj na igralski sceni. Njena prezgodnja smrt pomeni veliko izgubo za nemško kinematografijo. Kot poudarjajo njeni kolegi, je bila njena kariera šele na začetku večjega vzpona. »Izgubili smo talent, ki bi lahko zaznamoval generacijo,« so zapisali v enem od odzivov.

