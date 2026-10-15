Nesreča: Slovenec v Dolomitih 'ubral bližnjico' na 1900 metrih, nato pa padel

Sredin popoldanski pohod v italijanskih gorah se je za slovenskega državljana, rojenega leta 1971, končal precej drugače, kot je načrtoval. Med sestopom s sedla Forcella Las Busas proti kraju Forni di Sopra v italijanski deželi Furlanija - Julijska krajina se je odločil ubrati bližnjico, zaradi katere je nazadnje potreboval pomoč gorskih reševalcev.

Kot poročajo italijanski mediji, je Slovenec poskušal pot skrajšati prek melišča, vendar je med sestopanjem padel in si izpahnil ramo. Zaradi poškodbe ni mogel več sam nadaljevati poti v dolino. Po padcu je poklical številko za klic v sili 112 in zaprosil za pomoč. Reševalna akcija je potekala v sredo, 14. oktobra, med približno 14. in 15. uro.

Rešili so ga s helikopterjem

Deželna služba za nujno medicinsko pomoč Sores je aktivirala gorske reševalce iz kraja Forni di Sopra, finančno stražo, reševalno vozilo in reševalni helikopter.Ta je poletel proti kraju nesreče, kjer je poškodovani Slovenec na višini približno 1900 metrov čakal na pomoč.

Ker se je nahajal na melišču, je moral reševalec do njega priti z vitlom. Iz helikopterja so ga spustili približno 30 metrov, nato pa je poškodovanega planinca s pomočjo posebnega reševalnega trikotnika pripel na vrv in ga dvignil v helikopter.

Po reševanju sprejel zanimivo odločitev

Poškodovanega Slovenca so prepeljali do helikopterskega pristajališča v kraju Forni di Sopra, kjer ga je pregledal zdravnik. Tam so bile pripravljene tudi kopenske reševalne ekipe. Čeprav je zaradi poškodbe potreboval helikoptersko reševanje, pa se je po pregledu odločil, da bo nadaljnjo zdravstveno oskrbo poiskal v Sloveniji. Reševalcem je namreč povedal, da bi se raje sam odpravil v slovensko bolnišnico, kot da bi zdravljenje nadaljeval v Italiji.