Nesreči vzpenjače v Lizboni botrovala okvara kabla

Nesreči tirne vzpenjače v Lizboni, v kateri je v začetku septembra umrlo 16 ljudi, je botrovala okvara kabla, kažejo danes objavljeni preliminarni izsledki uradne preiskave. Preiskovalci so ob tem pozvali k začasni zaustavitvi vzpenjač v mestu, dokler te ne bodo opremljene z zavorami, ki lahko ustavijo vagone tudi v primeru pretrganja kabla.

V nesreči tirne vzpenjače Gloria je 3. septembra umrlo 16 ljudi, med njimi pet Portugalcev in 11 tujcev.

Vzpenjače so v portugalski prestolnici priljubljen način potovanja po strmih ulicah. Vzpenjača Gloria velja za eno najbolj znanih turističnih znamenitosti v mestu. Obratovati je začela leta 1885, tri desetletja kasneje so jo priklopili na elektriko.