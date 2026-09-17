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GOLJUF NA KVADRAT

Neverjeten primer pri sosedih: 26-letnika sumijo kar 341 kaznivih dejanj, škode za 141.000 evrov

S ponarejenimi dokumenti naj bi prek spleta sklepal naročniške pogodbe pri različnih telekomunikacijskih operaterjih in tako izkoristil možnost nakupa mobilnih telefonov po precej nižjih cenah.
Sumijo ga kar 341 kaznivih dejanj, s katerimi naj bi povzročil za več kot 140.000 evrov škode. FOTO: Amenic181/getty Images
Sumijo ga kar 341 kaznivih dejanj, s katerimi naj bi povzročil za več kot 140.000 evrov škode. FOTO: Amenic181/getty Images
M. U.
 17. 9. 2026 | 12:07
 17. 9. 2026 | 12:07
2:04
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Zagrebška policija je razkrila izjemno obsežen primer goljufij, v središču katerega je komaj 26-letni moški. Sumijo ga kar 341 kaznivih dejanj, s katerimi naj bi povzročil za več kot 140.000 evrov škode. Po navedbah policije naj bi uporabljal osebne podatke drugih ljudi, ponarejal njihove osebne izkaznice in podpise ter na njihova imena sklepal naročniška razmerja pri telekomunikacijskih operaterjih. Policija mu očita 107 goljufij, prav toliko primerov neupravičene uporabe osebnih podatkov in še 127 kaznivih dejanj ponarejanja listin.

Pridobil podatke 48 ljudi

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi 26-letnik med oktobrom 2023 in septembrom 2025 na za zdaj še neugotovljen način prišel do osebnih podatkov 48 ljudi. Nato naj bi z uporabo računalniških sistemov ponarejal njihove osebne izkaznice, navaja 24 sata.

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S ponarejenimi dokumenti naj bi prek spleta sklepal naročniške pogodbe pri različnih telekomunikacijskih operaterjih in tako izkoristil možnost nakupa mobilnih telefonov po precej nižjih cenah. Na ta način naj bi prišel do več deset mobilnih telefonov in kartic SIM. Pakete naj bi nato osebno prevzemal na poštah ali od dostavnih služb na območju Zagreba, ob prevzemu pa naj bi ponarejal podpise oškodovancev.

Že v priporu

Po končani kriminalistični preiskavi so policisti zoper osumljenca, ki je že od prej v preiskovalnem priporu, pristojnemu državnemu tožilstvu poslali posebno poročilo. Policija je ob tem sporočila, da je zoper 26-letnika ukrepala že večkrat in ga tudi kazensko ovadila.

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