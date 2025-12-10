Posnetek avtomobilske kamere je zabeležil trenutek, ko je v ponedeljek majhno letalo prisilno pristalo na Toyoti Camry na avtocesti na Floridi. Po podatkih gasilske službe okrožja Brevard sta bili v letalu dve osebi.

Voznika Toyote, 57-letnega moškega, so z lažjimi poškodbami prepeljali v bolnišnico. Osebi iz letala sta jo odnesli brez poškodb, je navedel 2News Oklahoma.

Nacionalni odbor za varnost v prometu je že začel preiskavo vzroka nesreče. Po prvih informacijah je letalu tik pred prisilnim pristankom na avtocesti začel nagajati motor.