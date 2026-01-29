Neverjetna podrobnost tragedije, ki je pretresla svet: zakaj navijači niso imeli možnosti, da bi preživeli (VIDEO)

Grozljiva tragedija v Romuniji je pretresla ves svet. V torek je namreč najmanj sedem navijačev umrlo v hudi prometni nesreči. Do tragedije, v kateri je bil udeležen kombi z navijači PAOK-a, je prišlo iz absurdnega razloga. Do tragičnega dogodka je prišlo v bližini Temišvara, približno 80 kilometrov od meje s Srbijo.

Zdaj razkrite srhljive podrobnosti tragedije

Kot navaja »Telegraf« je eden od poškodovanih zdravnikom razkril, da se je volan kombija blokiral v trenutku, ko je voznik želel vozilo vrniti na desni vozni pas. Razlog za blokado volana je bil t. i. asistent za ohranjanje voznega pasu.

Vključen je bil levi smernik, kar je samodejno preprečilo vozniku, da bi kombi preusmeril na desni pas. Ker mu to ni uspelo, je asistenčni sistem začel vračati kombi na levi pas, po katerem je iz nasprotne smeri pripeljal drug tovornjak, in prišlo je do usodnega trčenja. Navijači PAOK-a niso imeli nobenih možnosti, da bi preživeli trčenje.