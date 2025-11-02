  • Delo d.o.o.
HRVAŠKA

Velika sreča mladega voznika: napihal ekstremno veliko, nesrečo pa preživel

Voznik je bil v prometni nesreči lažje poškodovan, je pa ob tem nastala materialna škoda.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 2. 11. 2025 | 16:55
 2. 11. 2025 | 17:32
1:25
A+A-

Hrvaški portal net.hr, ki se sklicuje na informacije policije, poroča o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v petek zvečer v kraju Bakić na Hrvaškem. V njej je bil udeležen 30-letni voznik, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Policija je razkrila, da je imel kar 3,17 promila alkohola v krvi.

Po besedah policije je voznik med vožnjo vozilo najprej zataknil za bankino, nato zapeljal na nasprotni vozni pas, vozilo je nato zdrsnilo, šlo ponovno na bankino, za tem udarilo v prometni znak in šlo v kanal, nato pa končalo na strehi.

Vozniku sta bila odvzeta vzorca krvi in urina za nadaljnji pregled, že prej pa mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, je sporočila tamkajšnja policija.

Po pisanju portala net.hr je bil voznik v prometni nesreči lažje poškodovan, je pa ob tem nastala materialna škoda. Portal dodaja, da bo zoper njega vložen obtožni predlog.

V petek tudi pri nas huda prometna nesreča

V petek se je tudi na naših cestah zgodila ena huda prometna nesreča. Do nesreče je prišlo med Logatcem in Uncem, v njej pa sta bila udeležena osebno in tovorno vozilo.

prometna nesrečapolicijaprometalkoholHrvaška
