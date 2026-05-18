Ne zgodi se pogosto: krave so vzele ženski življenje, z možem je hudo

Srečanja s kravami za ljudi navadno niso nevarna, a za zakonca se je srečanje z njimi v Avstriji končalo zelo tragično. Po poročanju avstrijskega Kronen Zeitunga so v nedeljo nekaj po poldnevu na pašniku v občini Oerlienz krave poškodovale 67-letnico in njenega 65-letnega moža. Poškodbe so bile za žensko tako hude, da je na prizorišču umrla, moški pa je bil hudo poškodovan, tako da je bil prepeljan v bolnišnico v Innsbrucku. Da je bil na zdravljenju karseda hitro, so ga tja odpeljali s helikopterjem.

Po pisanju Kronen Zeitunga se je par sprehajal po poti zraven reke Isel, v bližini pašnika. Nato so se krave iz neznanega razloga pognale proti njima. Več o tem, zakaj so stekle poti njima, bo lahko povedal moški, ki je bil v tragediji udeležen.

Poškodbe zaradi krav so se že dogajale

O podobnih incidentih s kravami smo nekajkrat že poročali. En se je zgodil pred dvema letoma ravno v Avstriji, natančneje v Söldnu na avstrijskem Tirolskem. Ko se je neka ženska vračala iz planinske koče, je s poti zavila na pašnik, da bi fotografirala štiri krave, ki so počivale. Ena od živali je tedaj vstala in zgodil se je hud napad.