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Nenavadna tragedija na pokopališču: želela je le prižgati svečo, a jo je to stalo življenje

Nanjo je padel spomenik, tako da je bila odpeljana v zdravstveni dom.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 7. 11. 2026 | 21:17
 7. 11. 2026 | 21:43
1:48
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Portal Kurir poroča o tragični nesreči, ki se je zgodila na pokopališču v srbskem naselju Zebince, blizu mesta Vladičin Han. Po besedah dežurne javne tožilke je 65-letnici med prižiganjem sveče spodrsnilo, tako da se je prijela za spomenik, ta pa se je odlomil in ji padel na noge. Žensko je za tem bolela hrbtenica, tako da je bila odpeljana v zdravstveni dom. Kasneje so jo želeli odpeljati v Niš, a je po informacijah javne tožilke na poti preminila. Nesreča je še toliko bolj pretresljiva, ker se je zgodila med povsem običajnim obiskom pokopališča. Trenutek, ko je 65-letnica želela prižgati svečo, se je sprevrgel v tragedijo, ki je njene bližnje zavila v žalost.

Ljudje šokirani

Priče so o tragediji povedale nekoliko drugače. Ena izmed njih je po besedah omenjenega portala povedala, da se ženska ni naslonila na spomenik, ko ji je spodrsnilo, in da je ta sam padel nanjo. Druga oseba, ki je bila zaradi te nesreče v precejšnjem šoku, pa je zapisala: »Bila sem priča tej grozoti. Samo mi poznamo pravo resnico. To je boleče,« je zapisala.

Oglasila se je tudi prijateljica pokojne, ki je pomagala pri njenem reševanju. »Čeprav smo te reševali, nismo uspeli, zelo mi je težko, Duša moja, počivaj v miru z angeli. Ožalostila si zlato družino,« je zapisala. Njene pretresljive besede pričajo o bolečini ob izgubi prijateljice, ki se s pokopališča ni več vrnila živa.

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