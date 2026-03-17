Neverjetno: Ob tragični smrti moža napisala srce parajočo slikanico za otroke, nato odkrili šokantno resnico (VIDEO)

35-letna Kouri Richins je marca 2022 sedaj že potrjeno ubila svojega moža, Erica Richins. Umrl je zaradi zastrupitve, saj mu je v pijačo podtaknila smrtonosni odmerek fentanila. Porota je do odločitve prišla izjemno hitro – v manj kot treh urah po začetku sodnega procesa. Primer je postal sumljiv zaradi okoliščin, ki so prišle na dan med sojenjem. Tožilstvo je razkrilo, da je bila obtoženka močno zadolžena, da je imela sklenjeno visoko življenjsko zavarovanje na moževo ime in da je bila v zunajzakonskem razmerju.

Šlo je predvsem za finančne interese

Tožilci so pred sodnika pripeljali več kot 40 prič, med njimi tudi osebo, ki je priznala, da je Richinsovi prodala drogo, uporabljeno pri umoru. Obramba ni pripeljala nobene priče, obtoženka pa na zagovor ni prišla niti sama. Poleg umora je bila namreč spoznana tudi za krivo tudi zavarovalniške goljufije. Po moževi smrti je poskusila uveljavljati izplačilo življenjskega zavarovanja, saj je pričakovala odškodnino v vrednosti več kot štirih milijonov dolarjev. Po navedbah tožilstva je obenem že načrtovala novo življenje z drugim moškim.

Ženska je bila spoznana za krivo umora partnerja, za katerim naj bi žalovala v slikanici.

Preiskava je razkrila tudi, da to ni bil njen prvi poskus umora. Moža naj bi že prej poskusila zastrupiti s sendvičem, ker dejanje ni uspelo, se je odločila raje za pot postopnega povečevanja odmerkov fentanila v hrani in pijači, dokler odmerek ni prešel smrtnega.

Otroška slikanica kot dodatna krinka

Ironično, Richinsova je le dva meseca pred aretacijo izdala otroško knjigo z naslovom Are You With Me? (Ali si z menoj?), ki naj bi otrokom pomagala razumeti izgubo bližnjih. Knjigo je posvetila pokojnemu možu in ga opisala kot izjemnega partnerja in očeta. V intervjuju za radio KPCW je poudarila, da želi s knjigo pomagati družinam, ki se soočajo z žalovanjem po izgubi ljubljenega očeta, tako kot se morajo s smrtjo spopasti njuni otroci. Danes te besede zvenijo povsem drugače.

Sodni dokumenti razkrivajo, da je Richinsova med decembrom 2021 in februarjem 2022 na internetu iskala podatke o močnih protibolečinskih zdravilih. Najprej je pridobila informacije o hidrokodonu, ki ji ga je zdravnik tudi predpisal, nato pa zahtevala nekaj močnejšega – omenjala naj bi mu snov, podobno tisti, ki jo je uporabljal in za njo tudi umrl Michael Jackson, pri čemer je mislila na fentanil.

Kmalu zatem, po praznovanju valentinovega leta 2022, se je Ericu zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo. Prijatelju naj bi že sam zaupal, da sumi, da ga žena poskuša zastrupiti. Marca 2022 je Richinsova sredi noči poklicala policijo in prijavila, da je moža našla nezavestnega. Trdila je, da mu je prej prinesla pijačo z vodko, nato pa odšla pomirit otroka. Ko se je vrnila, naj bi bil že mrtev. Obdukcija je pokazala, da je Eric umrl zaradi predoziranja s fentanilom – v telesu je imel kar petkrat večji odmerek od smrtonosnega. Čeprav je Richinsova ves čas trdila, da je nedolžna, je na koncu vendarle obupala. Za najhujše kaznivo dejanje ji grozi od 25 let zapora do dosmrtne kazni.