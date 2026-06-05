Neznanec na nagrobnik z verigo privezal petmesečno psičko (FOTO)

Hrvaško javnost je pretresel nov primer krutega ravnanja z živaljo. Na pokopališču v Ščitarjevu pri Veliki Gorici so našli komaj pet mesecev staro psičko, ki jo je neznanec s kovinsko verigo privezal na nagrobnik in jo pustil na poletni vročini.

Na prizorišče so po prijavi prihiteli zaposleni iz Zavetišča za živali Velika Gorica. Kar so našli, jih je pretreslo. Mladička je bila prestrašena, izčrpana, lačna in polna klopov. Težka veriga, s katero je bila privezana, pa ni bila novost v njenem življenju. Na vratu so namreč opazili rane in brazgotine, ki kažejo, da je bila takšnemu ravnanju izpostavljena že dlje.

Čaka jo težka naloga, okrevanje po psihični travmi

»Ko pomislimo, da smo videli že vse, nas človeška zloba znova spravi na kolena. Kako sploh komu pride na misel kaj takega?« so zapisali v sporočilu za javnost v zavetišču. V času, ko so psičko našli, so temperature presegale 30 stopinj Celzija.

Njeni rešitelji so jo odpeljali v zavetišče, kjer je prejela veterinarsko oskrbo. Ugotovili so, da je čipirana in cepljena, odstranili so ji klope ter oskrbeli poškodbe. Zdaj jo čaka še veliko težja naloga – okrevanje po psihični travmi. V zavetišču pravijo, da zaradi vsega, kar je doživela, ni vedela, ali naj se ljudi boji in jih grize ali se jim pusti božati.

Psička je dobila ime Brankica, zavetišče pa prek družbenih omrežij zdaj zanjo išče nov dom. Hrvaška javnost je ogorčena. Mnogi se sprašujejo, kako je mogoče, da nekdo tako mlado in nemočno bitje zavestno prepusti trpljenju. V zavetišču so opozorili še na svojo veliko stisko. V samo dveh dneh so sprejeli šest novih psov, karantenski prostori so že povsem zasedeni. Na sprejem čakajo še druge zapuščene živali, zato novih psov do nadaljnjega ne morejo več prevzemati.