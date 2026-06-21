Neznanec udaril v Spodnjih Pirničah! Zamotil jo je s pogovorom

Policisti Ljubljanske policijske uprave so bili v petek obveščeni o drzni tatvini v Spodnjih Pirničah. Neznani storilec je na domu zamotil oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, sostorilec pa je medtem iz njene hiše odtujil denar in nakit v vrednosti nekaj sto evrov.

Policija opozarja na ponavljanje takih kaznivih dejanj

Kot so zapisali na Policijski upravi (PU) Ljubljana, je bil storilec, ki je zamotil žensko, visok, športne postave, oblečen v črna oblačila, nosil je črna sončna očala. Skupaj s sostorilcem sta se s kraja odpeljala s srebrno limuzino. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke. Svojce starejših oseb, sosede ali druge prosijo, da se o načinu izvrševanja tovrstnih kaznivih dejanj pogovorijo s starejšimi osebami ter jim razložijo način delovanja storilcev in preventivne ukrepe.

Na PU Ljubljana sicer opažajo ponavljanje drznih tatvin iz stanovanjskih hiš, »ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni«. Več opozorilom navkljub so ljudje po njihovih navedbah še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo.

Storilci žrtev zamotijo s pogovorom

Predstavijo se kot serviserji, kupci starega železa, predstavniki elektro in telekomunikacijskih služb ter podobno. Da bi ljudi zvabili iz hiš, navedejo, da si ogledujejo teren. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo sostorilci, ki vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in v večini primerov odtujijo denar in nakit. Ko se umaknejo, se tisti, ki zamotijo žrtve, vljudno poslovijo in zapustijo kraj. Storilci se do žrtev največkrat pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo, so dogajanje popisali na policiji.

»Občanom tako svetujemo, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi 'stopijo samo za vogal'. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb, oblačila, govor, posebnosti, ter vozilo, s katerim so se pripeljale - znamko, barvo, tip in registrsko številko,«. Če pride do kaznivega dejanja, naj takoj pokličejo policijo, dodajajo.