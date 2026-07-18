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BRUTALEN ZLOČIN

Ni želel otroka, zato je noseči partnerici v limonado podtaknil smrtonosni odmerek kokaina: po nekaj dneh boja za življenje je umrla (FOTO)

Nosečnica je tik pred izgubo zavesti prijateljici dejala, da ima pijača čuden okus, nato pa partnerja vprašala: »Kaj si dal v mojo pijačo?«
Blaise Taylor in Jade Benning. FOTO: Facebook

Blaise Taylor in Jade Benning. FOTO: Facebook

Jade Benning. FOTO: Facebook

Jade Benning. FOTO: Facebook

Blaise Taylor. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube

Blaise Taylor. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube

Blaise Taylor in Jade Benning. FOTO: Facebook
Jade Benning. FOTO: Facebook
Blaise Taylor. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube
K. G.
 18. 7. 2026 | 07:09
 18. 7. 2026 | 07:09
3:12
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Nekdanji igralec univerzitetnega ameriškega nogometa Blaise Taylor je bil na sodišču spoznan za krivega umora svoje noseče partnerice Jade Benning in njune še nerojene hčerke. Porota je po le dveh urah posvetovanja odločila, da je 30-letnik odgovoren za umor nerojenega otroka prve stopnje, medtem ko ga je za smrt 25-letne Jade obsodila za umor druge stopnje, poroča True Crime News.

Tragedija se je zgodila v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee. Jade Benning, ki je bila v petem mesecu nosečnosti, je tistega večera v svojem stanovanju skupaj s Taylorjem pripravljala otroško sobo. Po navedbah tožilstva je pripravila večerjo, medtem ko je pila limonado, v katero naj bi Taylor skrivaj zmešal izjemno veliko količino kokaina. Kmalu po zaužitju pijače ji je postalo slabo. Začela je bruhati, izgubljala občutek v nogah in poklicala svojo najboljšo prijateljico. Med telefonskim pogovorom je po navedbah tožilstva Taylorja večkrat vprašala: »Kaj si dal v mojo pijačo? Vedela sem, da ima čuden okus.« Prijateljica je pozneje na sodišču pričala, da je slišala celoten pogovor, ki je trajal nekaj več kot šest minut. Jade je nato izgubila zavest.

Jade Benning. FOTO: Facebook
Jade Benning. FOTO: Facebook

Taylor je poklical številko za nujno pomoč in operaterju dejal, da ima ženska domnevno alergijsko reakcijo. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico Vanderbilt University Medical Center, vendar ji niso več mogli pomagati. Dva dni pozneje je umrla še nerojena deklica, nekaj dni zatem, na svoj 25. rojstni dan, pa so zaradi nepopravljivih poškodb z aparatov odklopili tudi Jade Benning. Obdukcija je pokazala izjemno visoko koncentracijo kokaina v njenem telesu. Sodni izvedenci so poudarili, da gre za eno najvišjih ravni, kar so jih kadar koli zaznali pri tovrstnih primerih.

Ni želel otroka

Tožilstvo je trdilo, da Taylor otroka ni želel in je Jade večkrat pritiskal, naj opravi splav. Ta naj bi mu jasno povedala, da bo otroka obdržala in ga vzgojila tudi brez njegove pomoči. Med sojenjem so porotniki slišali tudi pričanje ene od njegovih nekdanjih partneric. Ta je povedala, da jo je Taylor v preteklosti prosil, naj zanj priskrbi tablete za prekinitev nosečnosti, ki bi jih skrivaj podtaknil drugi noseči ženski, vendar je to zavrnila.

Blaise Taylor. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube
Blaise Taylor. FOTO: Posnetek Zaslona Youtube

Tožilstvo je kot dodaten motiv navedlo tudi dejstvo, da je bil Taylor v času zločina v stiku z drugo žensko, s katero si je želel začeti novo razmerje. Čeprav porota ni bila prepričana, da je nameraval ubiti tudi Jade Benning, je soglasno presodila, da je načrtoval smrt nerojene deklice. Ker je pri tem umrla tudi njena mati, ga je spoznala za odgovornega še za njen umor. Taylorja bo sodišče kaznovalo septembra. Zaradi obsodbe mu grozi dosmrtni zapor.

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