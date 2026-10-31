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KANIBAL IZ MEHIKE

Njegove žrtve so izginjale desetletja, resnica pa je bila grozljiva: njihova trupla je razkosal, dele teles pa celo jedel (VIDEO)

Andres Mendoza, znan kot Pošast iz Atizapana, je bil star 77 let.
Andres Mendoza FOTO: David Romero Vara X, zaslonski posnetek
Andres Mendoza FOTO: David Romero Vara X, zaslonski posnetek
A. G.
 31. 10. 2026 | 13:20
5:15
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Andres Mendoza, eden najbolj razvpitih serijskih morilcev v zgodovini Mehike, je v četrtek umrl v zaporu. Star je bil 77 let. Znani morilec, ki so ga zaradi grozljivih zločinov poimenovali Pošast iz Atizapana, je bil odgovoren za najmanj 19 umorov žensk. Mendoza je umrl v zaporniški celici v kraju Tenango del Valle v Mehiki, poroča španski časnik El País, ki se sklicuje na uradne vire. Zaporna kazen ga je doletela leta 2021, ko so ga obsodili zaradi umorov najmanj 19 žensk, ki jih je zagrešil v obdobju 31 let. Umrl je zaradi zapletov z dihali, ki jih je povzročila pljučnica. Zaradi slabega zdravstvenega stanja je bil pred tem že hospitaliziran.

Mendozo so prijeli, ko je bil star 72 let. Policisti so prišli na njegov dom v naselju Lomas de San Miguel v Atizapanu, kjer so preiskovali izginotje 34-letne Reine González. Nazadnje so jo videli teden dni pred tem. V hiši so odkrili razkosane človeške ostanke, osebne dokumente, obutev, nakit, torbice in ženska oblačila. Najdbe so bile tako pretresljive, da so oblasti že v prvem sporočilu opozorile na možnost, da se na posestvu nahajajo posmrtni ostanki več žrtev. Kosti številnih žensk so našli v kleti, pa tudi zakopane v enem od prostorov hiše. Moški, ki so ga poznali tudi pod vzdevkoma Kanibal in El Čino, je posmrtne ostanke svojih žrtev skrival po celotnem posestvu.

Tožilstvo zvezne države Mehika je odkrilo najmanj 4300 kostnih odlomkov. Preiskovalci so našli tudi zvezke z različnimi imeni, videokasete in ličila. Prizor v hiši in policijsko poročilo sta spominjala na primer Pošasti iz Ecatepeca, še enega serijskega morilca, ki so ga prav tako v zvezni državi Mehika odkrili le tri leta pred tem. Človeške ostanke je skrival v osmih posodah s prostornino 20 litrov, zalitih s cementom, pa tudi v plastičnih vrečah in zamrzovalniku.

Umore je priznal, govoril je tudi o kanibalizmu

Pošast iz Atizapana je zločine priznala le nekaj dni po aretaciji. Priznal je umore žensk, razkosavanje njihovih trupel in celo to, da je jedel dele teles nekaterih žrtev. »Vse, kar si želim, je povedati resnico. To sem storil. Kaj lahko zdaj še naredim?« je povedal pred sodnikom. Po lastnih navedbah je ženske moril že od leta 1991. Vedno naj bi ravnal na podoben način: z nožem jih je zabodel v srce, nato pa njihova trupla razkosal. Dele teles in osebne predmete žrtev je skrival po hiši. Med predmeti, ki so jih našli v hiši v ulici Margaritas, sta bili tudi osebni izkaznici dveh žensk, ki sta izginili leta 2016 in 2019. Šlo je za Rubiselo Gallegos in Flor Ninivo Vizcaino. V zvezku, ki ga je vodil, so preiskovalci našli imena več kot 30 žensk, vendar je sodišče lahko dokazalo njegovo vpletenost v 19 umorov.

V Mehiki vsak dan umorijo med 10 in 11 žensk.

Žrtve je najprej spoznal in si pridobil njihovo zaupanje

Morilec je delal v mestni upravi Atizapana, predmestja Ciudad de Méxica, imel pa je tudi izkušnje z mesarstvom, zato je dobro poznal postopke razkosavanja trupel. Njegov način delovanja je bil večinoma enak. Ženske iz soseske je najprej opazoval, nato z njimi navezal stik in postopoma vzpostavil prijateljski odnos. Njegova zadnja žrtev, Reina González, je bila mati samohranilka in lastnica trgovine z mobilnimi telefoni v bližini njegovega doma. Mendoza je pogosto prihajal pred njeno trgovino in se z njo pogovarjal.

Njegov primer je postal eden najbolj odmevnih v zgodovini Mehike. Zaradi števila potrjenih žrtev je veljal za serijskega morilca z največ potrjenimi umori žensk v tej državi.

Njegovo zgodbo bodo predstavili tudi v dokumentarni seriji

Vrhovno sodišče Mehike se je v sodelovanju s televizijsko hišo Televisa odločilo njegovo zgodbo predstaviti v dokumentarni seriji. Namen projekta je spodbuditi razpravo in ozaveščanje o femicidu v Mehiki, pa tudi o družbenih okoliščinah, ki so temu moškemu omogočile, da je več kot tri desetletja nekaznovano izvrševal zločine.

Mendoza je za zapahi na koncu preživel le pet let. Obsojen je bil na 92 let zapora, poleg tega pa je prejel še šest dodatnih zapornih kazni, vsako v trajanju 55 let, zaradi femicidov, kaznivih dejanj, povezanih z izginotji, in umorov. Umrl je za zaporniškimi zidovi, na oddelku, namenjenem starejšim zapornikom, ki potrebujejo posebno nego. Že približno leto dni je bil v kritičnem zdravstvenem stanju zaradi pljučnice in sladkorne bolezni, poroča Telegraf.rs.

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