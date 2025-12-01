Nočna drama v policijskih prostorih: moški med zaslišanjem žvečil drogo, čez nekaj ur je umrl

V Splitu se je nekaj minut po polnoči rutinski postopek policije sprevrgel v dramatičen in usoden dogodek. Voznika, ki so ga sprva ustavili zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola, je nekaj ur kasneje umrl v bolnišnici, poroča Index.

Cariniki so polnoči ustavili voznika in zaradi suma opitosti na pomoč poklicali policijo. Policisti so po prihodu opravili alkotest – pokazal je 0,67 promila alkohola. Moški je nato zavrnil hitri test na droge, vendar je med postopkom izročil dva zavitka z manjšo količino marihuane in hašiša. Ko so ga prepeljali na policijsko postajo, je začelo kazati, da skriva še nekaj. Odgovarjal je kratko, nerazumljivo, policistom pa je hitro postalo jasno, da ima nekaj v ustih. Na poziv, naj predmet izpljune, se ni odzval – ravno nasprotno, še naprej ga je žvečil. Policisti so se bali, da bi se moški zaradi zaužite snovi lahko zadušil, zato so posredovali. Iz njegovih ust jim je uspelo izvleči manjšo količino bele snovi, za katero so kasneje ugotovili, da gre za drogo. Med postopkom je moški ugriznil policista, ki je utrpel lažje poškodbe.

Voznika so zaradi suma, da je del droge pogoltnil, nemudoma prepeljali v bolnišnico. A okoli tretje ure zjutraj je policija novico, da je moški v bolnišnici umrl. Dogodek zdaj preiskuje pristojno državno tožilstvo, ki je odredilo obdukcijo, da bi ugotovili natančen vzrok smrti in razjasnili vse okoliščine dramatičnega postopka.