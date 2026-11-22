V hrvaški prestolnici so ponoči naleteli na pretresljivo odkritje. V enem od zagrebških apartmajev so našli truplo moškega, policija pa preiskuje okoliščine njegove smrti. Po poročanju Dnevnik.hr sta pod policijskim nadzorom dve osebi, ki bi lahko bili povezani z dogodkom.

Na truplu vbodne rane?

Moški naj bi imel več vbodnih ran, vendar podrobnosti o poškodbah in uradna potrditev vzroka smrti še niso uradno znani.

Dve osebi pod nadzorom policije

Policija zdaj ugotavlja, kaj se je v apartmaju dogajalo in kakšne so bile okoliščine moške smrti. Po poročanju hrvaškega medija sta pod policijskim nadzorom dve osebi, vendar njuna morebitna vloga pri dogodku še ni pojasnjena. Identiteta pokojnega, njegova starost in natančna lokacija dogodka iz dostopnih informacij niso razvidne. Preiskava še poteka.