Nočna grozljivka v Zagorju: ustrelil ženo (39), nato pa sodil še sebi

Južne sosede pretresa že 19. femicid letos. V naselju Bedekovčina na območju Zagorja je moški pokončal ženo. Krapinsko-zagorska policijska uprava je ponoči, nekaj pred 3. uro, sporočila, da se je ponoči zgodil umor. Med pregledom terena so našli moškega, ki ga povezujejo z dogodkom in si je vzel življenje.

Kot poroča portal Zagorje.com, se je umor zgodil v noči na nedeljo, in sicer malo po 1. uri zjutraj. Moški, rojen leta 1982, je z orožjem ustrelil svojo soprogo, rojeno leta 1986, nato pa storil samomor v vinogradniški koči nedaleč od kraja zločina. Ogled kraja dejanja, ki še vedno poteka, vodi namestnica okrožne državne tožilke iz Zagreba. Truplo so prepeljali na zavod za sodno medicino in kriminalistiko.