Nočna mora na avtobusni postaji: Maročan napadel mlado policistko, vlekel za lase in jo pretepal

Maročan Hamza O. (32) je že tri mesece in pol v priporu v Remetincu, potem ko je konec junija na avtobusni postaji v Zagrebu, natančneje v policijskih prostorih, brutalno napadel mlado policistko. Zaradi napada, ki je pretresel javnost, je zagrebško tožilstvo proti njemu vložilo obtožnico zaradi uporabe sile proti uradni osebi. Grozi mu do pet let zapora.

Hamza, ki ima na Hrvaškem stalno prebivališče, vendar nima veljavnih osebnih dokumentov, prihaja iz mesta Sale v severozahodnem Maroku, kjer je končal pet razredov osnovne šole. Za njim je bila razpisana tudi mednarodna tiralica. Po aretaciji je zavrnil sodelovanje tako s policijo kot s tožilstvom. Napadena policistka je zaradi poškodb teden dni preživela na oddelku za nevrokirurgijo in je še vedno na bolniški.

Z glavo ob zid

Do napada je prišlo 29. junija okoli 18.15. Policistka je tisti dan sama opravljala službo na avtobusni postaji in je med patruljiranjem opazila moškega temnejše polti, z neobrito brado, v športni jopici, maskirnih hlačah in črnih supergah. Ker je sumila, da gre za migranta, mu je pristopila, ga pozdravila v angleščini in prosila za dokumente. Izročil ji je zmečkan in strgan papir, izdan na njegovo ime. Ker drugih dokumentov ni imel, ga je odpeljala v policijsko sobo, kjer bi opravila nadaljnje preverjanje.

Ko mu je dala list papirja in kemični svinčnik, naj napiše osebne podatke, je najprej brez težav napisal ime, priimek in datum rojstva, nato pa se je nenadoma obrnil in jo z roko udaril v glavo. Od udarca je z glavo treščila ob zid. Storilec jo je nato prijel za glavo in lase ter z njeno glavo večkrat udaril ob steno. Poskušala je doseči radijsko zvezo, vendar jo je on iztrgal in vrgel na tla.

Med napadom je ves čas v angleščini ponavljal: »You are not police, you are mafia.« (»Ti nisi policija, ti si mafija.«) Policistka ga je uspela dvakrat brcniti v mednožje, nato pa je poklicala pomoč. Napadalec je zbežal iz prostora, vendar se je kmalu vrnil, jo zgrabil za lase in vlekel po hodniku. V tistem trenutku je prišla čistilka, ki je začela kričati, storilec pa je zbežal. Policistko so kmalu dosegli sodelavci, napadalca pa so aretirali naslednje jutro.

Motiv za napad ni jasen. Kot je povedala policistka, je postopek vodila profesionalno. Utrpela je več manjših poškodb, modric in odrgnin.