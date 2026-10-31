Norec v Zagrebu: nekdo že eno leto strelja na avtomobile, parkirane na točno določenem parkirnem mestu (FOTO)

V zagrebški soseski Savica se že več mesecev dogaja nekaj nenavadnega. Na enem samem parkirnem mestu v Lastovski ulici avtomobili ostajajo brez zadnjih stekel. Stanovalci sumijo, da nekdo z zračno puško strelja na vozila, ki parkirajo na mestu, ki si ga je očitno prisvojil. Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi bilo v zadnjem letu poškodovanih že šest ali sedem avtomobilov, policija pa za zdaj preiskuje en uradno prijavljen primer.

Sprva so mislili, da gre za navijaško maščevanje

Zadnji znani incident se je zgodil 10. oktobra, ko je na parkirišču ostal poškodovan mercedes s splitskimi registrskimi oznakami. Istega dne je Hajduk na nogometnem derbiju premagal Dinamo z 2:1, zato bi lahko kdo pomislil, da je avtomobil postal tarča jeznega zagrebškega navijača. Toda prebivalci Savice menijo, da nogomet z dogodkom nima ničesar. Voznik naj bi imel zgolj smolo, da je parkiral na mestu, na katerem se podobni incidenti ponavljajo že dlje časa.

Gre za javno parkirišče v bližini poslovne stavbe na Lastovski ulici 23, kjer parkiranje ni rezervirano za nobenega posameznika. Kljub temu naj bi bila vedno poškodovana vozila na istem mestu, medtem ko avtomobili na sosednjih parkirnih prostorih ostajajo nedotaknjeni. Eden od stanovalcev je novinarjem povedal, da je podobne dogodke opažal predvsem poleti. V večernih urah je večkrat zaslišal avtomobilski alarm, nato pa skozi okno opazil razbito steklo.

Drugi prebivalci so poškodbe sicer opazili, vendar sprva niso pomislili, da bi lahko šlo za namerno uničevanje avtomobilov. Nekateri so domnevali celo, da je steklo razbila veja, ki je padla z drevesa. Med stanovalci zdaj prevladuje teorija, da nekdo z okna ali balkona bližnje stavbe strelja na vozila, ki zasedejo njegovo domnevno parkirno mesto. Za takšno razlago za zdaj ni trdnih dokazov, prav tako ni potrjeno, da je v vseh primerih šlo za streljanje.

Po besedah domačinov tarča niso avtomobili določene znamke ali vrednosti. Poškodovana naj bi bila tako dražja kot cenejša vozila, skupno pa jim je le parkirno mesto.

Policija doslej prejela le eno prijavo

Zagrebška policija je potrdila, da so policisti 11. oktobra obravnavali prijavo poškodovanega mercedesa na območju Ulice Marina Držića. Ugotovili so, da je bilo razbito zadnje vetrobransko steklo, okoliščine dogodka pa še preiskujejo. Čeprav stanovalci govorijo o več podobnih primerih, policija prejšnjih dogodkov nima evidentiranih, saj niso bili uradno prijavljeni.

Da težave niso nove, potrjujejo tudi objave v lokalni skupini na Facebooku, kjer naj bi se o poškodovanih avtomobilih pisalo že novembra lani. Članica sveta krajevnega odbora Trnjanska Savica je povedala, da so se občani zaradi razbitih stekel že obračali nanje, tako po elektronski pošti kot osebno na sejah. Vse so napotili na policijo. Med prebivalci je sicer krožila tudi drugačna razlaga, da naj bi nekdo stekla razbijal s kladivom.

Novinarji so obiskali tudi sporno parkirišče. Tam so naleteli na voznika, ki je svoj avtomobil brezskrbno pustil prav na mestu, kjer naj bi se dogajali napadi. Ko so mu povedali, kaj se tam dogaja, je bil presenečen. V smehu je dejal, da bo raje takoj odpeljal, preden tudi sam ostane brez stekla.