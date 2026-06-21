Noro! Kdo je Slovenec (53), ki se je samozadovoljeval na balkonu v Zadru? Policija imela kaj videti ...

Zadrska policija je v petek okoli 20.50 prejela obvestilo o neprimernem vedenju na enem od balkonov v mestu, so navedli hrvaški mediji. Policisti, ki so bili napoteni na kraj zaradi neprimernega vedenja, ki so ga lahko opazovali občani in je žalilo njihove moralne občutke, so kmalu na kraju dogodka našli moškega.

Ta se je namreč samozadovoljeval na odprtem balkonu v mestnem predelu Voštarnica. Med postopkom so pri njem našli tudi manjšo količino kokaina, ki so mu jo zasegli.

Šlo je za Slovenca (53), dobil kazen v višini 866 evrov

Pridržali so ga in ga odpeljali v policijske prostore, kjer je bila nad njim opravljena kriminalistična preiskava. Ugotovljeno je bilo, da gre za 53-letnega slovenskega državljana, je sporočila policija.

Po končani preiskavi je bil v soboto z obdolžilnim predlogom priveden na prekrškovni oddelek Okrajnega sodišča v Zadru.

Po zaslišanju je bil spoznan za krivega, izrečena mu je bila denarna kazen v višini 866 evrov.