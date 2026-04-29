SPET EVAKUACIJA

Noro: tudi danes evakuirali več zagrebških šol, v zadnjem tednu prejeli čez 500 lažnih prijav

Učenci so že zapustili stavbe, ponovno potekajo varnostni pregledi.
Grožnje se ponavljajo že ves teden. FOTO: Getty Images
G. P.
 29. 4. 2026 | 10:00
Enako kot zadnjih par dni, je tudi danes zjutraj je več zagrebških osnovnih in srednjih šol preplavil nov val groženj napada z bombo. Učenci in osebje so bili v skladu z varnostnimi protokoli ponovno evakuirani iz šolskih poslopij, pouk pa je bil prekinjen. Zagrebška policija je potrdila, da so policisti ponovno na terenu in opravljajo rutinske preglede. Zaenkrat ni nobene potrditve, da so bila katera od groženj resnična.

Kaj se dogaja? Pri sosedih spet grožnje z bombami, več šol otroke poslalo domov

Medtem je dubrovniška policija aretirala 50-letnega moškega, ki ga povezujejo z lažnimi grožnjami dvema šolama v Dubrovniku. Po doslej dostopnih informacijah je bil moški v času aretacije pod vplivom alkohola, kriminalistična preiskava pa naj bi že preučila vse okoliščine primera. Ostale grožnje pa bi lahko prihajale tudi iz tujine, odkrivajo. Sled namreč vodi do tujih strežnikov in domen, zato preiskave ni smiselno izvajati le na Hrvaškem, temveč potrebuje sodelovanje z evropskimi partnerji, Europolom in drugimi pristojnimi službami. Notranji minister Davor Božinović je pred tem dejal, da obstajajo določeni namigi, kje bi se lahko nahajali strežniki, s katerih so bile poslane grožnje.

Zaradi novih groženj z bombami na Hrvaškem evakuirali učence in zaposlene: intervencija poteka v Puli in Šibeniku

Pristojni ocenjujejo, da je bilo prejšnji teden v petih zaporednih dneh v šolah, vrtcih in nakupovalnih središčih po vsej Hrvaški, pa tudi na letališču Split, prejetih več kot 500 lažnih prijav.

