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ODMEVNI PRIMER

Nov preobrat v primeru mame, obtožene umora treh otrok med akutno psihozo: je sploh dovolj dokazov za njeno krivdo? (FOTO)

Tožilstvo še ni dokončno sporočilo, ali bo zahtevalo novo sojenje, obramba pa skuša postopek ustaviti.
Lindsay Clancy in njen odvetnik. FOTO: Getty Images

Lindsay Clancy in njen odvetnik. FOTO: Getty Images

Sojenje. FOTO: Getty Images

Sojenje. FOTO: Getty Images

Podpora. FOTO: Getty Images

Podpora. FOTO: Getty Images

Odvetnik. FOTO: Getty Images

Odvetnik. FOTO: Getty Images

Patrick Clancy. FOTO: Getty Images

Patrick Clancy. FOTO: Getty Images

Lindsay Clancy in njen odvetnik. FOTO: Getty Images
Sojenje. FOTO: Getty Images
Podpora. FOTO: Getty Images
Odvetnik. FOTO: Getty Images
Patrick Clancy. FOTO: Getty Images
K. G.
 4. 10. 2026 | 11:11
5:19
A+A-

Primer Lindsay Clancy, nekdanje medicinske sestre iz Massachusettsa, obtožene umora svojih treh otrok, je dobil nov preobrat. Njeno prvo sojenje se je septembra končalo brez razsodbe, potem ko porota ni dosegla soglasja, zdaj pa je sodnik William Sullivan zavrnil predlog obrambe, naj Lindsay zaradi domnevnega pomanjkanja dokazov razglasi za nedolžno. Gre za primer, ki že od januarja 2023 buri ameriško javnost. Lindsay je obtožena, da je v družinskem domu ubila petletno Coro, triletnega Dawsona in osemmesečnega Callana, nato pa poskušala storiti samomor. Obramba je skozi glavnino prvega sojenja trdila, da je trpela za hudo poporodno psihozo, in zato ni bila kazensko odgovorna za svoja dejanja. Tožilstvo pa je vztrajalo, da je vedela, kaj počne. 

Prvo sojenje se je končalo 4. septembra z razveljavitvijo postopka. Po poročanju ameriških medijev je bilo 11 od 12 porotnikov pripravljenih Lindsay oprostiti zaradi pomanjkanja kazenske odgovornosti, le en porotnik pa je vztrajal pri nasprotnem stališču. Prav ta porotnik, Michael Desronvil, je po koncu sojenja postal ena najbolj izpostavljenih oseb v celotnem primeru. Povedal je, da sam ni imel dvomov o tem, da je bila Lindsay kazensko odgovorna, in da so ga pri razlagi svojih pogledov drugi porotniki prekinjali. CBS je poročal, da je bil Desronvil leta 2021 obtožen nasilja v družini po incidentu z ženo. Obtožba je bila pozneje zavržena. Obramba Lindsay Clancy zdaj želi preveriti, ali je to informacijo ustrezno razkril med izbiro porote in ali bi lahko vplivala na njegovo nepristranskost. Njeni odvetniki želijo preveriti tudi njegovo domnevno uporabo mobilnega telefona med deliberacijami, kar je v Massachusettsu prepovedano, ter pridobiti določene podatke o telefonskih klicih, sporočilih, videonadzoru pred prostorom za poroto in njegovi porotniški dokumentaciji. Sam vztraja, da je svojo odločitev sprejel na podlagi dokazov, ki jih je slišal na sojenju. 

Sojenje. FOTO: Getty Images
Sojenje. FOTO: Getty Images

Imajo sploh dovolj dokazov? 

Še več začudenja je povzročila sprememba strategije Lindsayjinega odvetnika Kevina Reddingtona. Med prvim sojenjem je obramba poudarjala, da je Lindsay otroke ubila v stanju poporodne psihoze, in zato ni bila kazensko odgovorna. Po razveljavitvi sojenja pa je Reddington začel trditi, da tožilstvo sploh ni dovolj dokazalo, da je prav Lindsay odgovorna za smrt otrok. Opozoril je na po njegovem pomanjkljivo policijsko preiskavo ter dejal, da je celoten primer temeljil na domnevah. Tožilci so tak argument označili za nesmiseln in poudarili, da je bilo dokazov več kot dovolj. Med njimi so Lindsayjina DNK na vadbenih trakovih, uporabljenih pri smrti otrok, dejstvo, da je bila v času njihove smrti doma sama z njimi, ter podatki GPS in videonadzora, ki kažejo, da Patricka Clancyja takrat ni bilo doma. 

Podpora. FOTO: Getty Images
Podpora. FOTO: Getty Images

Na družbenih omrežjih so se začele širiti teorije tudi o Lindsayjinem nekdanjem možu Patricku Clancyju. Del spletnih uporabnikov je začel ugibati o njegovi vlogi v zgodbi, predvsem potem ko je javnost izvedela, da je po tragediji nadaljeval življenje in se znova poročil. Patrick se je v zadnjih mesecih znašel pod močnim spletnim drobnogledom, sam pa je spregovoril o žalovanju in povedal, da je po smrti otrok izgubil občutek smisla življenja. Velik del zanimanja še vedno ostaja usmerjen v Lindsayjino zdravljenje pred tragedijo. Obramba že ves čas poudarja, da je v mesecih pred smrtjo otrok iskala pomoč zaradi hudih težav z duševnim zdravjem po porodu in da je bila zdravljena z različnimi psihiatričnimi zdravili.

Prav zato del javnosti meni, da je v ospredju tudi vprašanje, ali jo je zdravstveni sistem ustrezno obravnaval. Toda samo dejstvo, da je bila duševno bolna, po ameriškem pravu še ne pomeni avtomatične odsotnosti kazenske odgovornosti. To je bilo tudi glavno vprašanje, o katerem je bila porota razdeljena. Sodnik je zdaj poudaril, da mora o verodostojnosti nasprotujočih si strokovnih mnenj odločati porota in ne on sam.

Patrick Clancy. FOTO: Getty Images
Patrick Clancy. FOTO: Getty Images

Kaj sledi?

Obramba ima vložen še en predlog za zavrnitev postopka, v katerem med drugim trdi, da bi ponovno sojenje lahko kršilo prepoved dvojnega sojenja, poleg tega pa zahteva preiskavo ravnanja edinega porotnika. O teh vprašanjih naj bi sodišče razpravljalo na naslednjem naroku 2. novembra. Tožilstvo medtem še ni dokončno sporočilo, ali bo Lindsay ponovno sodilo zaradi umora prve stopnje, izbralo milejše obtožbe ali skušalo primer rešiti drugače. Naslednji pomembni datum je 2. november. Takrat se Lindsay Clancy znova vrača pred sodnika Williama Sullivana, ki bo med drugim obravnaval zahtevo obrambe za ustavitev postopka zaradi prepovedi dvojnega sojenja ter vprašanja, povezana z edinim porotnikom, ki je preprečil soglasno oprostitev. Sodišče naj bi govorilo tudi o morebitnem datumu ponovnega sojenja. A tudi če bo do njega prišlo, se očitno ne bo začelo kmalu – njen odvetnik Kevin Reddington je že povedal, da pred junijem prihodnje leto zaradi drugih primerov ni na voljo.

Odvetnik. FOTO: Getty Images
Odvetnik. FOTO: Getty Images

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