Pretresljiv primer smrti nekdanjega hrvaškega atleta Kristiana Josipa Periša, ki je v zadnjih tednih močno odmeval tudi v Sloveniji, dobiva nove razsežnosti. Hrvaški Jutarnji list je pridobil dokumentacijo, iz katere izhaja, da je eden od osumljenih zdravstvenih tehnikov, Noa H., v noči, ko je 32-letnik umrl v zagrebški Kliniki za psihiatrijo Sveti Ivan, zaradi poškodbe pristal na urgenci druge bolnišnice. Po navedbah hrvaškega časnika si je najmlajši med osumljenimi zdravstvenimi tehniki med fizičnim obvladovanjem Periša izpahnil desno ramo. Zaradi poškodbe je potreboval zdravniško pomoč na urgentnem oddelku bolnišnice Sveti Duh v Zagrebu.

Iz poročila izhaja, da je Noa H. poškodbo utrpel 21. oktobra okoli 20. ure, med postopkom, ki ga zaposleni v dokumentaciji opisujejo kot humano fizično oviranje vznemirjenega, agresivnega in grozečega pacienta. V poročilu je navedeno, da je zdravstveni tehnik med posredovanjem utrpel izpah desnega ramenskega sklepa, zaradi česar je bila potrebna nadaljnja obravnava na urgentnem oddelku. Izpah ramena je poškodba, pri kateri sklepna glavica zdrsne iz svojega običajnega položaja, za njeno ponovno namestitev pa je praviloma potrebna medicinska pomoč. Dokumentacija razkriva tudi podrobnejšo časovnico dogajanja usodnega večera.

Smrt Kristiana Periša Psihiatrična bolnišnica Jankomir Zagreb FOTO: Jutarnji List/zajem Zaslona

Nekdanja direktorica: »Bila sem zgrožena«

Noa H. naj bi okoli 19.40 skupaj s še petimi zaposlenimi prvič vstopil v Periševo sobo med večernim obhodom. Zdravstveno osebje je takrat poskušalo zategniti pasove, s katerimi je bil pacient privezan na posteljo, in namestiti dodaten prečni pas. Po navedbah zaposlenih naj bi bil Periš tedaj izrazito vznemirjen, kričal naj bi, pljuval, žalil osebje in z rokami stiskal zdravstvene tehnike. Enega od njih naj bi tudi prijel za majico. Gre za opis dogodkov iz dokumentacije osebja, ki sam po sebi še ne potrjuje upravičenosti ali pravilnosti poznejšega ravnanja zaposlenih. Po krajšem premoru naj bi se okoli 20. ure nadaljeval večerni obhod. Periš naj bi se poskušal dvigniti s postelje, pri čemer naj bi pasovi, s katerimi je bil privezan, popustili. V sobo je nato vstopilo še več zaposlenih. Prav njihovo nadaljnje ravnanje je predmet kriminalistične preiskave.

Nove informacije prihajajo po tem, ko so v javnost prišli tudi deli pričanja nekdanje direktorice klinike Majde Grah, ki je po izbruhu afere odstopila s položaja. Grahova je preiskovalcem povedala, da jo je ravnanje zdravstvenih tehnikov, predvsem Noe H. in njegovega sodelavca Mladena L., močno pretreslo. Po njenih besedah naj bi tehnika pacienta udarjala s pestmi in komolci, Noa H. pa naj bi mu s kolenom pritiskal blazino na glavo. Nekdanja direktorica je pojasnila, da je za Periševo smrt izvedela še istega večera, vendar naj bi posnetek nadzorne kamere pregledala šele pozneje, ko so zaposleni že odšli na bolniški dopust, ne da bi predložili zahtevana pisna pojasnila o svojem ravnanju.

Sestra Mihaela. FOTO: Marko Lukunic/pixsell

Po analizi posnetkov naj bi Noa H. skupaj s sodelavci Periša potiskal proti postelji, mu na obraz položil blazino, nato pa naj bi mu skupaj s še enim zaposlenim s kolenom pritiskal tudi na vrat. Kot smo na Slovenskih novicah že poročali, je primer sprožil ogorčenje po objavi posnetkov nadzornih kamer iz bolniške sobe 11A. Na približno osemminutnem posnetku je videti, kako več zaposlenih fizično obvladuje privezanega pacienta, ga udarja ter mu na obraz in glavo pritiska blazino. Po poročanju hrvaških medijev se je nasilno ravnanje nadaljevalo tudi, ko se Periš ni več premikal. Zaposleni so nato preverili njegovo stanje in začeli oživljanje, vendar mu življenja niso mogli rešiti.

V okviru preiskave so najprej priprli štiri zdravstvene tehnike, pozneje pa je policija prijela še štiri zaposlene, med njimi zdravnico, dve medicinski sestri in zdravstvenega tehnika. Preiskovalci ugotavljajo tudi morebitno kazensko odgovornost tistih, ki nasilnega ravnanja niso preprečili. Zdravstvena inšpekcija je medtem ugotovila nepravilnosti pri fizičnem omejevanju pacienta in dokumentiranju postopka. Preiskava še poteka, končne ugotovitve o kazenski odgovornosti pa niso sprejete.

Družina zahteva odgovore in spremembe

Smrt Kristiana Josipa Periša je močno prizadela njegovo družino. Nekdanji hrvaški atletski reprezentant, diplomirani kineziolog in trener parašportnikov je umrl v obdobju, ko se je veselil rojstva svojega prvega otroka. Njegova mlajša sestra Mihaela je javno spregovorila o pretresljivih trenutkih po bratovi smrti in okoliščinah, v katerih je družina izvedela za tragedijo. Svojci od začetka zahtevajo popolno razjasnitev dogodkov in odgovornost vseh, ki so pri njih sodelovali.

FOTO: Marko Lukunic/pixsell

V soboto, 21. novembra, so na osrednjem zagrebškem Trgu bana Jelačića pripravili tudi spominski shod. Udeleženci so s seboj prinesli bele blazine, ki so postale simbol protesta proti nasilju nad psihiatričnimi pacienti. Družina je ob tem opozorila, da si ne prizadeva zgolj za kaznovanje odgovornih, temveč tudi za sistemske spremembe, ki bi preprečile podobne tragedije. Medtem ko se pojavljajo nove podrobnosti o dogajanju usodnega večera, preiskovalci še vedno čakajo na dodatne toksikološke in histološke izvide obdukcije, ki naj bi pomagali pojasniti natančne okoliščine Periševe smrti.