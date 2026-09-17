Nov primer pretresa šport: trenerja borilnih športov pridržali zaradi suma zlorabe otroka, pri nas še odmeva afera Fabjan

Na Hrvaškem odmeva primer iz Karlovca, kjer je policija v sredo pridržala 58-letnega moškega zaradi suma spolne zlorabe otroka, mlajšega od 15 let.

Gre za znanega trenerja borilnih športov

Osumljenca so po kriminalistični preiskavi predali pripornemu nadzorniku. Policija ga bo skupaj s kazensko ovadbo privedla na Občinsko državno tožilstvo v Karlovcu.

Dnevnik.hr ob sklicevanju na KAportal poroča, da gre za dolgoletnega trenerja borilnih športov, ki je v preteklosti prejel več priznanj za svoje delo in promocijo športa, Karlovca ter Karlovške županije doma in v tujini.

Več podrobnosti o domnevnem kaznivem dejanju zaradi zaščite otroka za zdaj niso razkrili. Osumljenec velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni pravnomočno dokazana.

Tudi v Sloveniji še odmeva primer Fabjan

Ob tem spomnimo na primer enega najbolj znanih slovenskih trenerjev juda Marjana Fabjana, ki še zdaleč ni končan. Celjski kriminalisti so ga ovadili zaradi suma kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja v treh primerih, preiskava domnevnega spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja nad nekdanjimi varovankami pa se je nadaljevala tudi v letu 2026. Fabjan vse očitke zanika.

Marjan Fabjan FOTO: Jože Suhadolnik/delo

V javnost so očitki nekdanjih judoistk prišli poleti 2025. Več športnic je policiji prijavilo domnevne spolne zlorabe, fizično nasilje in psihične pritiske. Nekatere so v medijih opisovale tudi udarce, zmerjanje ter domnevno zlorabo odnosa med trenerjem in mladimi športnicami.