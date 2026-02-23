Nov šok po tragični smrti dvoletnega dečka: manjkajo pomembni deli zdravstvene dokumentacije?!

Italijansko tožilstvo je začelo preiskavo proti sedmim zdravstvenim delavcem zaradi suma umora iz malomarnosti, potem ko je v soboto v bolnišnici v Neaplju umrl dveletni deček, ki je med presaditvijo prejel poškodovano srce. Preiskovalci preverjajo, ali je bilo darovalčevo srce morda poškodovano zaradi nepravilnega hlajenja.

Neapeljsko državno tožilstvo, ki je v zadnjih dneh preiskovalo primer, je po smrti dečka konec minulega tedna obtožbe razširilo na umor iz malomarnosti, poročajo italijanski mediji. Sedmim zdravstvenim delavcem so v okviru preiskave zasegli mobilne telefone. Preiskovalci zdaj preiskujejo, ali je bilo srce poškodovano, ker hladilni zaboj, uporabljen za prevoz iz Bolzana v Neapelj, ni ustrezal standardom, ali pa je bil za shranjevanje namesto navadnega ledu uporabljen suhi led, ki se uporablja za ekstremno hlajenje na približno minus 78 stopinj Celzija. Neapeljsko tožilstvo je tudi odredilo obdukcijo, s katero bodo skušali razjasniti, ali je bilo morda srce med posegom v bolnišnici v Bolzanu že tako hudo poškodovano, da ni bilo več primerno za presaditev, ali pa je bil odločilni dejavnik neustrezen prevoz.

Pred bolnišnico Monaldi v Neaplju se je nabralo cvetje v spomin na nesrečnega malčka. FOTO: Salvatore La Porta Reuters

Bolnišnica, v kateri se je zdravil deček, je sicer navedla, da je dvoletnik umrl zaradi nenadnega in nepopravljivega poslabšanja zdravstvenega stanja. Deček je bil po presaditvi skoraj dva meseca priklopljen na aparate za vzdrževanje življenja. Konzilij pediatričnih specialistov pa je prejšnji teden sklenil, da v njegovem stanju nova presaditev ni mogoča. Opozorili so, da je dolga uporaba omenjenih aparatur lahko škodovala stanju njegovih pljuč, jeter in ledvic. Primer je pretresel vso Italijo. Premierka Giorgia Meloni je ob smrti dečka poklicala njegovo mater, da bi ji izrazila sožalje. Odvetnik matere pa je v nedeljo zatrdil, da manjkajo pomembni deli dečkove zdravstvene dokumentacije. Pozval je k temeljiti preiskavi, da bi razjasnili primer, ki je sprožil široko razpravo o varnosti in postopkih v italijanskem zdravstvenem sistemu.

Ljudje pred bolnišnico Monaldi v Neaplju, kjer se je zdravil malček po presaditvi srca. FOTO: Ciro De Luca Reuters