Turistični biser pretreslo smrtonosno streljanje! Našteli več mrtvih, med ranjenimi tudi policista (FOTO)

Na glavnem trgu drugega največjega poljskega mesta Krakov je danes prišlo do streljanja. Po poročanju tamkajšnje policije je bilo v incidentu ubitih šest oseb (štiri ženske in dva moška), več kot deset pa ranjenih. Med ranjenimi sta tudi dva policista. Osumljenca so policisti ustrelili in je na poti v bolnišnico, poroča poljska tiskovna agencija PAP. Po navedbah policije je moški okoli 15. ure z avtomobilom zapeljal na glavni trg in začel streljati na naključne ljudi. Po njihovih informacijah je storilec državljan Poljske.

Zdravstveno osebje ni imelo mirne sobote. FOTO: Jakub Porzycki Reuters

Na kraju dogodka poteka reševalna akcija, na glavnem trgu je pristal tudi helikopter nujne medicinske pomoči. Gasilci so prebivalce in turiste pred tem pozvali, naj se izogibajo glavnemu trgu in se umaknejo na varno. Poljski minister za notranje zadeve Marcin Kierwinski se je odpravil v Krakov na srečanje s predstavniki pristojnih služb, je za PAP sporočila tiskovna predstavnica notranjega ministrstva v Varšavi. Da je danes prišlo do »tragičnega streljanja«, je na družbenem omrežju X potrdil tudi poljski premier Donald Tusk. »Notranji minister me sproti obvešča o razmerah v Krakovu po tragičnem streljanju,« je zapisal ter dodal, da policija preiskuje ozadje in vse okoliščine napada.

Krakov, v katerem živi več kot 800.000 ljudi, je eno najstarejših in najlepših mest na Poljskem. Ponaša z bogato zgodovino in kulturo ter velja za priljubljeno turistično destinacijo.