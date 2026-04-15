Nov strelski pohod na šoli, dijaki pred napadalcem skakali skozi okna (VIDEO)

V streljanju na srednji šoli na jugu Turčije so danes umrli štirje ljudje, še 20 je bilo ranjenih, navedbe oblasti povzemajo turški mediji. Gre za že drugi tovrstni incident v le nekaj dneh, oboroženi nasilnež je na jugovzhodu Turčije streljal že v torek ter ranil najmanj 16 ljudi, večinoma dijakov. V napadu so bili ubiti učitelj in trije učenci, je sporočil guverner province Kahramanmaras Mukerrem Unluer.

»Učenec je v šolo prišel z orožjem, za katerega verjamemo, da pripada njegovemu očetu. Vstopil je v dve učilnici in začel naključno streljati, pri čemer je štiri ljudi ubil, še več pa jih je ranil,« je dodal. Mnogo dijakov je, da bi se rešili pred podivjanim strelcem, začelo skakati skozi okna učilnic, nato so se razbežali na vse strani. Starši so odhiteli v šolo, ko so slišali za incident, policija pa je okoli stavbe okrepila varnostne ukrepe. Lokalno tožilstvo je po navedbah ministra za pravosodje Akina Gurleka nemudoma sprožilo preiskavo, ni pa znano, ali so strelca že izsledili in prijeli, ali si je morda, kot njegov predhodnik, ki je streljal v torek, sodil sam.