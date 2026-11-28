V noči s četrtka na petek se je v tržaški četrti Valmaura zgodil pretresljiv zločin. V stanovanju v Ulici Flavia naj bi 35-letni Davide Principe z nožem prerezal vrat svojemu očetu, 65-letnemu Francescu Principeju, ki je zaradi hude krvavitve umrl.

Po dejanju je sin sam poklical številko za klic v sili 112. Kot poroča italijanska javna radiotelevizija Rai, je večkrat poklical in nato prekinil zvezo, zato so ga iz deželnega centra za nujno pomoč poklicali nazaj. Takrat jim je mirno povedal, kaj je storil.

Ob prihodu policistov je bil 35-letnik močno vznemirjen, zato so ga le s težavo obvladali. Reševalci so lahko pri njegovem očetu zgolj potrdili smrt.

Sosedje niso slišali ničesar

Pokojni je bil že več let vdovec, pred kratkim pa se je upokojil. Kot poroča Primorski dnevnik, je dolga leta delal kot arhivist na poveljstvu karabinjerjev v Istrski ulici v Trstu. Imel je tudi hčer, ki ne živi v Trstu. Zaradi svojih zdravstvenih težav naj bi prav njo navedel kot kontaktno osebo, saj naj bi menil, da njegov sin ni dovolj zanesljiv.

Sosedje pokojnega opisujejo kot mirnega človeka, ki nikoli ni povzročal težav. Usodne noči niso slišali ničesar, prav tako se ne spominjajo, da bi iz stanovanja kdaj prihajali zvoki prepiranja.

Odvetnik želi vpogled v zdravstveno dokumentacijo

Petintridesetletnik, ki je zadnje čase živel pri očetu, je bil v obravnavi centra za duševno zdravje pri Sveti Mariji Magdaleni. Po zaslišanju so ga odpeljali v tržaški zapor Coroneo. Njegov odvetnik Fabio Camillotti je zahteval vpogled v zdravstveno dokumentacijo svoje stranke, saj želi ugotoviti, ali bi bilo tragedijo mogoče preprečiti.

Preiskovalci še ugotavljajo, ali je zločinu botroval prepir ali pa je sin očeta napadel med spanjem. Motiv za dejanje za zdaj ostaja nepojasnjen.