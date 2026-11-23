Hrvaško javnost pretresa novo razkritje iz psihiatrične klinike Sveti Ivan v zagrebškem Jankomiru, kjer je oktobra umrl Kristian Josip Periš. Kot poroča hrvaški Jutarnji list, se je v isti ustanovi že sredi septembra zgodil hud incident, ki doslej ni bil deležen večje pozornosti. Mlajši moški, ki je bil zaradi varnostnih razlogov privezan na bolnišnično posteljo, naj bi se poskušal osvoboditi tako, da je z vžigalnikom zažgal pasove, s katerimi je bil privezan. Ogenj se je razširil na njegovo levo roko, nogo in del postelje. Po navedbah virov hrvaškega časnika naj bi zdravstveno osebje požar opazilo šele, ko se je zaradi dima sprožil protipožarni sistem. Pacienta so nato rešili iz prostora in ga prepeljali na nadaljnje zdravljenje.

Klinika Sveti Ivan. FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Ministrstvo za zdravstvo ni vedelo ničesar

Posledice požara naj bi bile izjemno hude. Po neuradnih informacijah je poškodovani moški približno mesec in pol preživel na Kliniki za travmatologijo, kjer so ga večkrat operirali. Prestal naj bi tudi več presaditev kože, zaradi poškodb pa naj bi izgubil večino prstov na eni roki. Predvsem ni jasno, kako je lahko moški, ki je bil fizično omejen in privezan na posteljo, prišel do vžigalnika. Prav tako ostaja nepojasnjeno, ali je bil pred uporabo prisilnega omejevanja gibanja ustrezno pregledan in kdo je bil odgovoren za njegov nadzor. Incident naj bi se zgodil v jutranjih urah, ko je bil pacient v bolniški sobi sam. V ustanovi sicer obstajajo možnosti videonadzora pacientov, ki potrebujejo posebno spremljanje, vendar za zdaj ni znano, ali je bila konkretna soba pod takšnim nadzorom in ali je kdo dogajanje spremljal.

Še posebej odmevno je dejstvo, da hrvaško ministrstvo za zdravstvo o dogodku sploh ni bilo obveščeno. Prav tako naj informacije ne bi prejela zdravstvena inšpekcija, po neuradnih podatkih pa incident ni bil obravnavan niti na seji upravnega sveta bolnišnice. »Ministrstvo za zdravstvo in zdravstvena inšpekcija nista prejela informacij o dogodku, na katerega se nanaša vaše vprašanje,« so potrdili na ministrstvu. Zdravstveno ministrico Ireno Hrstić je po navedbah ministrstva še posebej presenetilo, da o septembrskem požaru ni bila obveščena niti med ponedeljkovim obiskom psihiatrične klinike. Na sestanku je bila prisotna tudi predstavnica zagrebške mestne uprave Lora Vidović, vendar naj o incidentu ne bi bilo govora.

Ministrica zato namerava na nujni sestanek povabiti zagrebškega župana Tomislava Tomaševića in pristojno mestno predstavnico. Od njiju želi pojasnila o okoliščinah dogodka in nadzoru nad delovanjem zdravstvene ustanove, katere ustanovitelj je mesto Zagreb. O požaru naj bi bila sicer obveščena policija, ki je opravila ogled kraja dogodka ter zasegla posnetke nadzornih kamer in druge predmete, pomembne za preiskavo. Po neuradnih informacijah so policisti sprva dogodek obravnavali predvsem z vidika suma poškodovanja tuje stvari oziroma nastale škode v bolniški sobi. Primer naj bi bil zdaj ponovno predmet preverjanja pristojnih organov, policija pa naj bi postopek zaključevala.

Kristian Josip Periš FOTO: Instagram

Informacije prihajajo v času, ko se zagrebška psihiatrična bolnišnica že spopada z resnimi očitki zaradi smrti Kristiana Josipa Periša. Njegova smrt je sprožila obsežno preiskavo, kazenski postopki pa so bili po poročanju hrvaških medijev sproženi proti osmim zdravstvenim delavcem. Ali je prišlo do opustitve dolžnega nadzora in zakaj o dogodku niso bili obveščeni pristojni organi, bo pokazala nadaljnja preiskava.