Nova obtožnica za umor Danke Ilić: to je vse, česar sta obtožena osumljenca

Višje javno tožilstvo v Zaječarju v Srbiji je ponovno vložilo obtožnico proti Dejanu Dragijeviću (50) in Srđanu Jankoviću (50), dvema osumljencema za hudo umor dvoletne Danke Ilić v Banjskem Polju. Višje sodišče je prejšnjo obtožnico vrnilo v dopolnitev, da bi bolje pojasnili stanje stvari. Tožilstvo je zato v zakonskem roku pridobilo dodatne informacije.

Obtožnica Dragijevića in Jankovića obtožuje hudega umora otroka. Sumijo ju, da sta 26. marca 2024 s službenim avtomobilom povozila deklico. Namesto da bi ji nudila pomoč, sta jo odnesla v avto in nato umorila. Po obtožnici sta telo odvrgla na odlagališče, kasneje pa ga prestavila na neznano lokacijo. Obtožnica zajema tudi Radoslava Dragijevića, očeta enega od osumljencev. Obtožujejo ga, da je pomagal pri zločinu in da ni prijavil kaznivega dejanja, poroča 24sata.hr.

Preiskovalci še vedno zbirajo informacije

Primer je zaskrbljujoč zaradi brutalnosti dejanja in mladosti žrtve, obenem pa odpira vprašanja o odgovornosti odraslih v takšnih situacijah. Preiskovalci še vedno zbirajo informacije o morebitnih dodatnih okoliščinah zločina in o tem, ali je kdo od osumljencev deloval v dogovoru ali načrtoval dejanje vnaprej. V javnosti primer sproža ogorčenje, prav tako pa opozarja na pomen hitrih in učinkovitih preiskav, saj gre za enega najbolj srhljivih primerov hudega umora otroka v zadnjih letih na območju Banjskega Polja in širše regije. Nova obtožnica proti Dragijeviću in Jankoviću ter vključenost Radoslava Dragijevića pomeni, da se bo primer kmalu soočil z nadaljnjim sodnim postopkom. Pravna zavzetost in dopolnjena obtožnica naj bi zagotovili, da bo sodni postopek celovit in pregleden, hkrati pa javnosti omogočil vpogled v resne posledice hudih kaznivih dejanj nad otroki. Primer Danke Ilić jasno opozarja na krhkost varnosti najmlajših in nujnost, da družba in pravosodje reagirata hitro ter odločno.