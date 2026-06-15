  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRČILA KATAMARAN IN JADRNICA

V tragediji na Jadranu trije umrli, četrtega našli 50 metrov pod morjem v potopljeni jadrnici! »Česa takšnega nisem videl v 35 letih« (VIDEO)

Truplo pogrešanega so našli v jadrnici.
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
A. G.
 15. 6. 2026 | 10:05
 15. 6. 2026 | 10:46
3:17
A+A-

Včeraj smo poročali o hudi pomorski nesreči v Splitskih vratih med otokoma Brač in Šolta, kjer sta trčila katamaran in jadrnica. Nesreča se je končala tragično – umrli so trije ljudje, reševalne službe pa še vedno iščejo eno pogrešano osebo. Hrvaške oblasti so zdaj razkrile nove podrobnosti tragedije. Kapitan Luške kapitanije Split Željko Kuštera, ki je bil med prvimi na kraju nesreče, je povedal, da so s pomočjo drona Hrvaške vojne mornarice našli lokacijo potopljene jadrnice.

»Danes smo s pomočjo drona Hrvaške vojne mornarice locirali, kje je jadrnica potonila. Po pričevanju enega od potnikov, ki je bil na jadrnici, je bila ena oseba v notranjosti plovila, zato predvidevamo, da je potonila skupaj z njim,« je dejal Kuštera. Truplo pogrešanega so danes našli v jadrnici in se pripravljajo na izvlek. Po doslej znanih podatkih so bili vsi potniki na jadrnici češki državljani. V nesreči so umrli trije ljudje, štiri osebe pa so rešili iz morja. Poškodovane so prepeljali v splitski klinični center, vendar po navedbah zdravnikov nihče ni v smrtni nevarnosti.

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

Pred 22 minutami

V razbitini našli truplo

Potapljači so na globini več kot 50 metrov našli razbitino jadrnice, v njeni kabini pa tudi truplo četrte smrtno ponesrečene osebe, za katero so iskali po včerajšnjem trčenju jadrnice s katamaranom v splitskem akvatoriju, je sporočil kapitan luške kapitanije Željko Kuštera.

»Sledila bo zahtevna akcija izvleka trupla iz razbitine, državno tožilstvo pa bo izdalo odredbo za dvig jadrnice z globine več kot 50 metrov,« je dejal Kuštera.

V še nepojasnjenih okoliščinah sta v nedeljo med Šolto in Bračem trčila katamaran in približno 14 metrov dolga jadrnica, na kateri je bilo osem oseb.

Po trčenju so našli trupla treh umrlih, danes pa so našli še truplo četrte osebe, ki so jo iskali.

Štiri poškodovane osebe so prepeljali v splitski klinični bolnišnični center in niso v smrtni nevarnosti.

Vsi ponesrečeni so češki državljani, je sporočilo ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Na novinarski konferenci je Kuštera razkril tudi podrobnosti o obeh plovilih. »Jadrnica je imela vso potrebno dokumentacijo. Na njej je bilo sedem potnikov in skiper. Na drugem plovilu pa je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke,« je povedal.

Ko so ga novinarji vprašali, kako je lahko prišlo do tako hude nesreče, ni skrival pretresenosti. »Pohvalil bi vse, ki so hitro priskočili na pomoč, vendar je bila to strašna tragedija. V 35 letih svoje kariere česa takega še nisem videl,« je dejal izkušeni kapitan.

Vzrok nesreče za zdaj ostaja neznan

Do trčenja je prišlo v soboto nekaj pred 11.30 na območju Splitskih vrat. Po podatkih hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo sta trčila potniški katamaran in jadrnica pod francosko zastavo, ki je po trku potonila. V obsežni reševalni akciji so sodelovala plovila Luške kapitanije, pomorske policije, nujne medicinske pomoči, helikopterska enota ter druge specializirane službe. 

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell
FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

Na tragedijo se je odzval tudi hrvaški premier Andrej Plenković. »Ob tej hudi pomorski nesreči, v kateri so umrli trije češki državljani, izrekam iskreno sožalje njihovim družinam in predsedniku vlade Češke republike,« je zapisal.

Dodal je, da so vse pristojne službe »nemudoma ukrepale in izvedle reševanje potnikov z jadrnice«»Vsem poškodovanim, ki prejemajo zdravniško oskrbo, želimo hitro okrevanje,« je še sporočil hrvaški premier.

Vzrok nesreče za zdaj ostaja neznan. Preiskava in ogled kraja dogodka še potekata, hrvaške oblasti pa bodo v prihodnjih dneh skušale ugotoviti, kaj je pripeljalo do ene najhujših pomorskih tragedij v zadnjem času na območju srednje Dalmacije, poroča Jutranji list.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

HrvaškanesrečajadrnicasmrtreševanjeČeškatragedijasmrtne žrtvesmrtna nesrečaSplit
ZADNJE NOVICE
10:25
Bulvar  |  Suzy
PLESNA PREDSTAVA

Vsestranska Ines Kočar: Čarobni svet Aladina na odru (Suzy)

Tokratna predstava je občinstvo popeljala v svet orientalskih pravljic.
15. 6. 2026 | 10:25
10:25
Novice  |  Slovenija
KOLUMNA

Dr. Vesna V. Godina: Novi slovenski vladi še vedno ni jasno, kaj antisemitizem je in kaj to ni

Tovrstno politično manipulacijo je pri Nemcih uporabljal že Hitler.
Vesna V. Godina15. 6. 2026 | 10:25
10:16
Novice  |  Slovenija
VARSTVO NARAVE

Na Goričkem obnavljajo travnike za ogrožene živalske vrste: pred košnjo so kupili traktor

Javni zavod KP Goričko odkupil še 42 hektarjev zapuščenih travnikov.
Oste Bakal15. 6. 2026 | 10:16
10:15
Bulvar  |  Tuji trači
NENAVADNA ZABAVA V SRCU WASHINGTONA

Težko je opisati, kaj je Trump pripravil za svoj 80. rojstni dan (FOTO)

Trumpov rojstni dan je bil videti kot hollywoodski spektakel: UFC, vojska in tisoči navijačev.
15. 6. 2026 | 10:15
10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
10:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRČILA KATAMARAN IN JADRNICA

V tragediji na Jadranu trije umrli, četrtega našli 50 metrov pod morjem v potopljeni jadrnici! »Česa takšnega nisem videl v 35 letih« (VIDEO)

Truplo pogrešanega so našli v jadrnici.
15. 6. 2026 | 10:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija na razpotju: to postaja eno ključnih vprašanj tega desetletja

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POVEZANI

Kaj danes pomeni, da si »out«? Presenetilo vas bo

Časi, ko smo se ob 20. uri z vso družino zbrali pred televizorjem, da ne bi zamudili začetka filma, so žal za nami.
11. 6. 2026 | 07:53
Promo
Novice  |  Slovenija
PODJETNIŠTVO

Prelomnica, ki se lahko primerja s Fordovim tekočim trakom

V podkastu Supermoč je Jernej Pirc, direktor BNI Adria, spregovoril o tem, zakaj podjetniki danes za uspeh ne potrebujejo le dobrih idej, temveč predvsem kakovostno podporno okolje, prave ljudi in odprtost za nove tehnologije.
9. 6. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAKLADI SLOVENIJE

Mare Santo – zaklad Jadranskega morja

Na približno 20 metrih globine v slovenskem morju že več let nastaja ena najbolj nenavadnih slovenskih zgodb.
Promo Slovenske novice9. 6. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODKI PO SLOVENIJI

Iščete idejo za petkov večer? Našli smo nekaj za vas

Poletje festivalov, glasbe in doživetij
Promo Slovenske novice5. 6. 2026 | 11:06
Novice  |  Slovenija
POČITNIŠKA MALHA

Tisoči se odpravljajo na dopust, ne spreglejte pomembnih stvari

Poletni meseci so za voznike in vozila najbolj naporni. Vročina, zastoji, utrujenost, polno obremenjeni avtomobili in dolge avtocestne etape lahko povzročijo tudi okvare. Strokovnjaki opozarjajo, da se varna in udobna pot začne že nekaj dni pred odhodom.
8. 6. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRB ZA VARNOST

Veste, koliko bi bilo dovolj?

Se tudi v vse hitrejšem tempu življenja zanašate na dobro organizacijo in načrtovanje?
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
RECEPTI

Poletne ideje brez kompliciranja

Ko kuhamo preprosto, je kakovost sestavin na prvem mestu. Zakaj slovenski paradižnik in kumare LUŠT ostajata prva izbira za hitre in sočne obroke?
10. 6. 2026 | 13:50
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Izbrali ste popolno keramiko, kaj pa fuge?

Pri prenovi največ časa namenimo izbiri ploščic, o fugah pa pogosto razmišljamo šele na koncu, čeprav določajo videz in vzdrževanje površin.
12. 6. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SKRB ZASE

Magnezija telo ne more proizvesti: privoščite mu redni vnos

Magnezij je za človeško telo ključni mineral, nujno potreben za normalno delovanje vseh procesov.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Tudi vedno več Slovenk se sooča s to težavo

Z vadbeno oziroma stresno inkontinenco se srečuje veliko žensk – ne glede na starost ali telesno pripravljenost.
Promo Slovenske novice10. 6. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

»Ni hujšega občutka, kot ko ostaneš pred vrati lastne hiše« (video)

Ko podjetje ostane brez dostopa do ključnih sistemov, posledice niso omejene le na informacijsko tehnologijo. Ustavijo se procesi, prekine komunikacija s strankami, zamujajo dobave in nastajajo stroški, ki jih ni mogoče oceniti vnaprej.
9. 6. 2026 | 10:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Izberi poklic, ne stereotip

Namesto gimnazije izbrala traktor in motorko (video)

Poklic naj določajo interesi, ne stereotipi. To s svojo zanimivo poklicno potjo dokazuje mlada gozdarka Maša Kurent.
10. 6. 2026 | 09:10
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Ljubljančanka, ki navdihuje s posebno zgodbo

Znana ljubljanska gostilničarka, avtorica kuharskih knjig in ustanoviteljica Bazilike v podkastu Sovoznik o bistrojih, kuhanju brez popolnosti, družinski mizi, gostinstvu kot vsakodnevni improvizaciji in novem kreativnem prostoru, kjer bo lahko kuhala tudi tisto, kar še nima koncepta.
Gregor Knafelc4. 6. 2026 | 14:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE V HRBTU

Skolioza: kdaj ukrivljenost hrbtenice postane resen problem?

Kaj, če vaše bolečine v križu, vratu in ramenih kažejo na stanje, ki se pogosto razvija neopazno, a lahko vodi do resnih težav, če ni ustrezno obravnavano?
9. 6. 2026 | 08:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki