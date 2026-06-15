V tragediji na Jadranu trije umrli, četrtega našli 50 metrov pod morjem v potopljeni jadrnici! »Česa takšnega nisem videl v 35 letih« (VIDEO)

Včeraj smo poročali o hudi pomorski nesreči v Splitskih vratih med otokoma Brač in Šolta, kjer sta trčila katamaran in jadrnica. Nesreča se je končala tragično – umrli so trije ljudje, reševalne službe pa še vedno iščejo eno pogrešano osebo. Hrvaške oblasti so zdaj razkrile nove podrobnosti tragedije. Kapitan Luške kapitanije Split Željko Kuštera, ki je bil med prvimi na kraju nesreče, je povedal, da so s pomočjo drona Hrvaške vojne mornarice našli lokacijo potopljene jadrnice.

»Danes smo s pomočjo drona Hrvaške vojne mornarice locirali, kje je jadrnica potonila. Po pričevanju enega od potnikov, ki je bil na jadrnici, je bila ena oseba v notranjosti plovila, zato predvidevamo, da je potonila skupaj z njim,« je dejal Kuštera. Truplo pogrešanega so danes našli v jadrnici in se pripravljajo na izvlek. Po doslej znanih podatkih so bili vsi potniki na jadrnici češki državljani. V nesreči so umrli trije ljudje, štiri osebe pa so rešili iz morja. Poškodovane so prepeljali v splitski klinični center, vendar po navedbah zdravnikov nihče ni v smrtni nevarnosti.

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

Pred 22 minutami

V razbitini našli truplo

Potapljači so na globini več kot 50 metrov našli razbitino jadrnice, v njeni kabini pa tudi truplo četrte smrtno ponesrečene osebe, za katero so iskali po včerajšnjem trčenju jadrnice s katamaranom v splitskem akvatoriju, je sporočil kapitan luške kapitanije Željko Kuštera.

»Sledila bo zahtevna akcija izvleka trupla iz razbitine, državno tožilstvo pa bo izdalo odredbo za dvig jadrnice z globine več kot 50 metrov,« je dejal Kuštera.

V še nepojasnjenih okoliščinah sta v nedeljo med Šolto in Bračem trčila katamaran in približno 14 metrov dolga jadrnica, na kateri je bilo osem oseb.

Po trčenju so našli trupla treh umrlih, danes pa so našli še truplo četrte osebe, ki so jo iskali.

Štiri poškodovane osebe so prepeljali v splitski klinični bolnišnični center in niso v smrtni nevarnosti.

Vsi ponesrečeni so češki državljani, je sporočilo ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo.

Na novinarski konferenci je Kuštera razkril tudi podrobnosti o obeh plovilih. »Jadrnica je imela vso potrebno dokumentacijo. Na njej je bilo sedem potnikov in skiper. Na drugem plovilu pa je bilo 118 potnikov in sedem članov posadke,« je povedal.

Ko so ga novinarji vprašali, kako je lahko prišlo do tako hude nesreče, ni skrival pretresenosti. »Pohvalil bi vse, ki so hitro priskočili na pomoč, vendar je bila to strašna tragedija. V 35 letih svoje kariere česa takega še nisem videl,« je dejal izkušeni kapitan.

Vzrok nesreče za zdaj ostaja neznan

Do trčenja je prišlo v soboto nekaj pred 11.30 na območju Splitskih vrat. Po podatkih hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo sta trčila potniški katamaran in jadrnica pod francosko zastavo, ki je po trku potonila. V obsežni reševalni akciji so sodelovala plovila Luške kapitanije, pomorske policije, nujne medicinske pomoči, helikopterska enota ter druge specializirane službe.

FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

Na tragedijo se je odzval tudi hrvaški premier Andrej Plenković. »Ob tej hudi pomorski nesreči, v kateri so umrli trije češki državljani, izrekam iskreno sožalje njihovim družinam in predsedniku vlade Češke republike,« je zapisal.

Dodal je, da so vse pristojne službe »nemudoma ukrepale in izvedle reševanje potnikov z jadrnice«. »Vsem poškodovanim, ki prejemajo zdravniško oskrbo, želimo hitro okrevanje,« je še sporočil hrvaški premier.

Vzrok nesreče za zdaj ostaja neznan. Preiskava in ogled kraja dogodka še potekata, hrvaške oblasti pa bodo v prihodnjih dneh skušale ugotoviti, kaj je pripeljalo do ene najhujših pomorskih tragedij v zadnjem času na območju srednje Dalmacije, poroča Jutranji list.