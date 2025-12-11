To so pretresljivi prizori s Save, kjer je prišlo do tragedije (FOTO)

Poročali smo že o tragediji v Slavonskem brodu. Reševalci so iz vode izvlekli skupno 13 oseb, med njimi večino močno podhlajenih, kar tri pa naj bi bile že v vodi najdene mrtve.

Ledena Sava je danes terjala življenja. FOTO: Pixsell

Sledil je popravek - ne trije, zjutraj mrtev le eden

Poveljnik gasilcev Slavonski Brod Ivan Vuleta je dopoldne popravil jutranjo izjavo, v kateri je navajal, da so iz Save izvlekli tri mrtve migrante. Zdaj pojasnjuje, da je bil na kraju brez znakov življenja najden le en, medtem ko sta ostala dva kasneje izkazala znake življenja. Med preostalimi so bili nekateri v prav tako zelo težkem stanju.

»Na prvi lokaciji, blizu savskega mostu v centru, je bilo najdenih šest migrantov, ki so se držali za splav. Nižje pri stadionu so nato iz reke izvlekli še tri osebe – eno mrtvo in dve komaj živi. Reševanje je bilo razpršeno na več lokacijah, preostale ljudi smo našli posamezno.«

Nato je življenje izgubila še ena oseba

Policija je sporočila, da je v bolnišnici kasneje umrl še en migrant od dveh, ki sta že zjutraj kazala zelo šibke znake življenja. Skupno število žrtev se je tako povečalo na dve. Policija in kriminalisti medtem nadaljujejo preiskavo okoliščin prevrnitve čolna, kot tudi nezakonitega prečkanja meje. Državljan BiH, ki je osumljen tihotapljenja migrantov čez reko, ostaja pod policijskim nadzorom.

Čoln, ob katerem so našli preživele. FOTO: Pixsell

